貿易協商談談停停、川普習近平硬碰硬 都在打消耗戰

2019-08-14 13:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱綜合13日電



美國13日宣布延後對部分中國產品加徵關稅，華爾街部分人士表示，川普總統與中國交手時睜一隻眼閉一隻眼，這是在測試美國的能耐；中國國家主席習近平也會善用這項優勢，不但不會退讓，手段反而會更加強硬。

美國貿易代表署13日宣布從中國新關稅名單中移除部分項目，並將部分對中商品加徵10%關稅延遲至12月15日，消息一出市場紛紛反彈、美股勁升。而其他項目仍照原計畫於9月實施。

世界最大空頭對沖基金尼克斯(Kynikos Associates)創辦人查諾斯(Jim Chanos)在推特暗示，習近平可能將川普延後加徵關稅，看成美國向壓力妥協的跡象。

查諾斯表示：「請告訴我，習近平何不繼續坐等全球最偉大的談判者油盡燈枯，反正這個談判者不停地在『解決』他自己？」

部分投資人認為，雖然白宮聲稱中國首受關稅之害，但13日的決定顯示，其實貿易戰已損及美國消費者。對中國商品關稅名單中剔除的產品包括手機、電玩和部分設備，全都是美國消費市場中的重要產品。

川普13日下午表示，他為了耶誕季延後關稅以免影響購物，可以幫到很多民眾。

對沖基金經理兼海曼資本管理公司(Hayman Capital Management)創辦人巴斯(Kyle Bass)指出，從關稅降溫來看，川普似乎真的睜一隻眼閉一隻眼。

巴斯表示，雖然川普開口閉口談關稅戰，但只要股市跌個幾百點，他就會退縮，中國會把這當成川普的一大弱點。

與此同時，中國也不願退讓，中國在上周宣布不會恢復採購美國農產品，也打算祭出關稅反制美國加徵關稅；此外中國也大力抨擊美國指控中國操縱匯率的說法，並威脅將美企列入「不可靠實體清單」，使美企在中營運恐面臨種種限制。

香港中文大學政治專家林和立表示，習近平固權並打壓異己後，更有信心獲得支持可以長期與美國耗下去。

但這也可能是中國傳統消耗戰的轉折點，中國政府要求出口商尋找俄羅斯、巴西等新市場取代美國農產品，同時等待美國政治時程見機發揮影響力。

 面臨川普(左)新關稅威脅，習近平(右)未退讓而是變得更強硬。 (美聯社) 分享 facebook