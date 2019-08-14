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評／蔡政府的角色為何？台灣看反送中的四個謬誤

企業憂貿易戰減職缺 川普創造國內工作成效有限

2019-08-14 13:16世界日報 編譯劉煥彥╱綜合13日電

美國經濟成長暢旺，川普總統也透過減稅法案、法規鬆綁及加徵中國關稅等手法，聲稱要把更多工作機會帶回美國，但在美中貿易戰持續升高的陰影下，美國企業在國內徵才數量不增反減，單是在今年6月為止的八個月期間就少了30萬個，這意味出川普創造國內工作機會的成效有限。

「華盛頓郵報」報導，以加州無線耳機製造商Jlab Audio為例，執行長克雷默(Win Cramer)原本今年夏天要大舉徵才，甚至要招募新任營運長人選，但在川普之前發推文宣布，將從9月起對中國進口貨品加徵更多關稅後，他就撤消了徵人啟事。

克雷默說：「這是我主持公司以來最令人喪氣的時候，而我做生意已經20年了。」

勞工部統計，去年11月企業界發布的徵人啟事有760萬個，到了今年6月下降至730萬個。雖說少了30萬個工作機會不算什麼，經濟學家擔心隨著各家公司行號看不到美中貿易戰的盡頭，需要降低經營成本，未來全美工作機會只會縮減地更快。

不僅如此，目前看到減少的工作機會橫跨許多產業，意味企業主變得越來越保守謹慎。

身兼洛杉磯羅耀拉瑪麗蒙特大學經濟學教授的經濟研究機構SS Economics總裁孫正索(Sung Won Sohn)說：「未來一年進入經濟衰退的機率已經跳升，這個時候就要保守謹慎，各家企業在支出與聘雇上都會注意。」

根據勞工部研究，工作機會減少通常是經濟出問題的前兆。舉例來說，在2008年經濟衰退的前九個月，全美工作機會在2007年4月達到高峰。

不僅如此，今年美國勞動市場實際聘雇人數的成長速度正在減緩，降至平均每個月16萬5000人，低於去年的22萬3000人。

「紐約時報」則報導，根據產業研究機構Reshoring Initiative統計，在川普上任的頭兩年，全美企業界宣布將遷回美國的製造業工作直逼14萬5000個，創下近40年來新高，但其中過半是在川普減稅法案生效前宣布的。

更重要的是，市場研究機構AT Kearney上個月指出，包括關稅在內的川普貿易政策，不僅沒有將製造業工作拉回美國，反而流向中國以外的其他低成本亞洲國家，例如越南。

貿易戰

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