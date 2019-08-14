高盛：華為豁免令將到期 恐成中美貿易戰新導火線

2019-08-14 13:17 世界日報 中國新聞組／北京14日電



中美貿易戰露出曙光，美國推遲向部分中國進口貨品加徵關稅，中美貿易談判代表亦再次通話。不過高盛集團分析師警告稱，19日是「對股票投資者至關重要的日子」，因為美國政府給予華為的為期90天出口限制豁免令到期，可能令兩國經濟衝突進一步升級。另外，華為延攬三名專精於經濟制裁的律師，加入華為在華府的遊說陣容。

華爾街日報報導，高盛首席美國股票分析師科斯汀在給客戶的一份報告中稱，過去一周，美中兩國間持續的貿易爭端似乎已經升級成一場全面的經濟衝突。此外，美國政府給予華為的為期90天出口限制豁免令將在19日到期，這可能是觸發新一輪動盪的導火索。

科斯汀在報告中寫道，鑑於美國宣布禁止聯邦機構與華為做生意，豁免令似乎不太可能進一步延期。華為在海外銷售在19日後會立即面臨風險。若美國在19日最後期限過後沒延長豁免令，中國似乎有可能採取反制措施。今年5月，美國商務部基於國家安全理由，把華為納入禁售名單。不過，美國總統川普隨後給予90天寬限期，讓美國企業適應有關禁令。

另據本報系聯合報報導，隨著來自川普政府的制裁持續升高，華為已延攬三名專精於經濟制裁的律師，加入華為在華府的遊說陣容。

彭博資訊報導，根據向美國參議院提交的文件，華為的遊說活動已於7月展開，集中在「出口管制、貿易制裁，以及其他和國家安全相關的議題」。

日經新聞報導，華為聘請的三名來律師自盛德律師事務所（Sidley Austin），分別是Robert Torrensen、Thomas Green和Mark Hopson，專長為白領犯罪和經濟制裁。盛德先前就已協助華為處理在美國面臨的法律挑戰，包括財務長孟晚舟的刑事訟案，這次合作深化兩者間的合作關係。