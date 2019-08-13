彭博：中國手握大砲不發射 備戰貿易戰寒冬

2019-08-13 14:25 世界日報 中國新聞組／北京13日電



彭博資訊報導，面對中美貿易對峙或將演變成全球貨幣大戰的風險，中國的決策者手中雖握有大砲，卻不發射，要將貨幣寬鬆政策的炭火留備貿易戰的嚴冬之需。

據報導，中國人民銀行9日呼籲對當前經濟面臨的下行壓力採取「理性」態度，顯示仍將繼續實施當前的定向刺激政策。接下來一周將要發布的投資、零售和信貸數據，料將證實中國經濟增速持續放緩。

報導指出，美國總統川普上周將中國列為匯率操縱國，使得中國出台的任何可能導致人民幣貶值的刺激措施都會變得更加敏感。與此同時，若貿易戰惡化到有必要採取更強而有力行動時，人民幣兌美元匯率貶破七為人民銀行降息掃清一個障礙。

香港麥格理證券有限公司中國經濟主管賴利．胡（Larry Hu）表示，決策者對目前的經濟狀況還算滿意，但若經濟增速繼續放緩，那麼到了一定時刻，維持經濟成長穩定將成為首要任務。

據報導，人民銀行前副行長陳元10日在黑龍江的一場財政會議上警告，美中貿易戰有演變成貨幣戰的風險，決策者應為兩國的長期衝突做好準備。

報導指出，人民銀行前行長周小川更警告，貿易戰會擴張至政治、軍事和科技領域，而中國應在美元主導的金融體系中，強化人民幣扮演的角色。

不過，挑戰不只來自於美元。國際貨幣基金會（IMF）9日在華府發布的中國經濟年度報告中表示，若美國進一步升級當前的關稅威脅，對剩餘中國商品加徵關稅從10%提高到25%，那中國經濟成長將減少0.8個百分點，進而給全球帶來顯著的負面外溢效應。

在這種情況下，儘管中國面臨不斷上升的國內債務風險和資產價格泡沫化，中國仍被迫祭出更加激進的貨幣刺激措施。國際金融協會上月發布報告指出，中國為因應經濟增速放緩而祭出的刺激措施，已導致企業、家庭和政府負債對GDP的占比高達300%。

然而，人民銀行藉由放手讓人民幣貶破七元大關，擺脫多年來一直受到的人為限制，理論上使其能在不需放寬貨幣供給的情況下，進一步降低借貸成本。