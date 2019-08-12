中美博弈 一場最少15年的對抗

自美國宣布中國為「匯率操縱國」之後，中美之間進入「尖銳衝突」階段。北京經濟界有人說，本來大家都很焦慮，都在努力找解除焦慮症的偏方，但現在除了領導人互相不罵之外，一切層面都在對罵，偏方也就沒用了。

所以北京經濟界有人說，要做好最壞的打算了。而在場面上那些有身分的人，說話也不大樂觀了。隨便找兩個這類人的話來聽聽，先聽聽說話最含蓄的前中國人民銀行行長周小川。

中國金融四十人論壇在黑龍江伊春開講，今年設定主題「金融開放與金融科技」，周小川選了個「金融開放」來談。

今天談中國的金融開放，似乎避不開中美之爭了，周小川在回顧性地談金融開放現在進入了一個新的階段之後，一下子就切入到貿易摩擦，還說「我們可能未來會生存在一種市場存在扭曲的狀況下。」

周小川講了很多扭曲問題，但人們最關心的「長期性」有多長，他沒有量化，這時倒可以聽另一位來明言，這位叫張燕生。

張燕生以前是國家發改委學術委員會祕書長，現在的頭銜是中國國際經濟交流中心首席研究員。他講話比較直截了當，斷言這次中美博弈，可能比入世談判時間更久。中國爭取加入世界貿易組織，大致用了15年的時間，其間主要是跟美國談。

張燕生說話比較直白，說美國曾成功修理過英國、德國、蘇聯，通過貿易戰，讓日本經濟停滯了20年。美國要想永遠當老大，就必須修理老二。因此，兩個國家的博弈是必然的，是中華復興進程中躲不過的一劫。

所以他認為，當年中國申請加入WTO用了15年。這15年中國搞明白了三件事：什麼叫市場經濟；什麼叫國際規則；什麼叫國際競爭力。這次中美博弈，可能會比申請加入WTO所需要的時間更長，中國同樣要利用這段時間，解決好三件事，一是科學、技術和創新成為第一動力，二是成為社會主義現代化強國，三是成為全球性負責任大國。

順便一提，北京最近還有個論壇，有幾位美國問題專家說了話，是論證中美貿易之戰，美國已經打敗了，而且是在三個方面來看美國之敗。這事也引來疑慮，說這仗好像還沒全面開打，就說對手敗了似乎不妥。