前人行官員：中被貼匯率操縱國標籤 貿易戰淪貨幣戰

2019-08-11 13:06 世界日報 中國新聞組／北京11日電



前人行官員陳元警告美中貿易展演變為貨幣戰。 歐新社 分享 facebook

前中國人民銀行副行長陳元10日在一場會議上警告美中貿易戰有演變為貨幣戰的危險。此外，人行官員也指出，美升級貿易摩擦是導致人民幣匯率波動因素。

陳元在「第三屆中國金融四十人伊春論壇」上表示，美國將中國列為匯率操縱國意味著兩國之間的貿易戰正變成一場金融戰和貨幣戰，政策制定者應該為兩國的長期衝突做好準備。

人民幣對美元匯率在8月5日「破7」。美國財政部同日宣布將中國列為「匯率操縱國」。

陳元說：「外匯儲備是我國一筆巨大財富，且對金融市場至關重要，直接影響到我國貨幣發行和人民幣穩定。但目前外匯已經成為美國發動貿易戰或金融戰的打擊目標，所以我國應重新思考外匯的戰略問題，尤其注意加強人民幣本幣的發展和建設。」

中國人民銀行國際司司長朱表示，觀察近一年多來人民幣走勢可以發現，美國不斷升級貿易摩擦，是造成人民幣匯率波動的重要外部擾動因素，也是國際金融市場不穩定的重大根源。

對於美國財政部將中國列入「匯率操縱國」，朱在論壇上表示，美方此舉無視中國近年來在推動匯率機制改革和維護人民幣匯率穩定作出的努力，嚴重破壞國際規則，對全球經濟金融產生十分負面的影響。

中新社援引朱指出，去年以來人民幣匯率大幅波動均因美國對華徵稅升級所致。