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IMF：美若擴大加徵關稅 中國經濟將遭重創

2019-08-11 12:40世界日報 中國新聞組／北京11日電

國際貨幣基金組織昨日在有關中國經濟的年度報告中警告說，如果美中貿易戰再升級，美國...
國際貨幣基金組織昨日在有關中國經濟的年度報告中警告說，如果美中貿易戰再升級，美國對中國進口產品加稅到25%，中國經濟將會遭受重創。 新華社
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國際貨幣基金組織（IMF）昨日在有關中國經濟的年度報告中警告說，如果美中貿易戰再升級，美國對中國進口產品加稅到25%，中國經濟將會遭受重創，經濟增速將大降約0.8個百分點。

美國之音報導，國際貨幣基金組織的國別報告說：「貿易緊張局勢進一步升級，例如美國將中國剩餘出口的關稅上調至25%，會導致需求驟減、金融條件收緊，在接下來的12個月內使經濟增速降低約0.8個百分點，並給全球帶來嚴重的負面溢出效應。」

報導指出，美國已對價值2500億美元的中國輸美商品加徵了25%關稅，並計畫9月1日起對價值3000億美元的商品加徵10%關稅，幾乎所有的中國進口商品都將被徵稅。

報告預測中國2019年的經濟增長率將較上年下降0.4個百分點至6.2%，2020年、2021年將跌至6.0%，2022年將跌至5.7%。

國際貨幣基金組織通常每年與成員國舉行雙邊討論。今年在與中國進行磋商後發布的這篇報告說，執董們同意，若關稅不進一步上調，中國目前已宣布的政策措施足以在2019年穩定經濟增長。

貿易摩擦 周小川提3招

中國人民銀行前行長周小川昨日在「第三屆中國金融四十人伊春論壇」上表示，應對世界新形勢，要做好貿易摩擦的應對，研究如何維持更加具有競爭性的市場秩序，推動人民幣的國際化。

澎湃新聞援引周小川在論壇表示，在當前金融開放新階段，應對世界新形勢，需要採取三個對策。

這三個對策是：一、研究應對國際貿易局勢的變化；二、研究如何維持更有競爭性的市場秩序，力圖減少市場扭曲；三、高度關注推動人民幣的國際化，只有人民幣國際化持續推進，才能抵禦以美元儲備貨幣為基礎的各種阻力。

新京報報導，全球市場體制開始呈現非常明顯的扭曲，一是貿易摩擦帶來的扭曲，已經擴展到文化、教育、科技等各個方面。

周小川說，「儘管不希望看到貿易戰，但如果有人對我們作出一些措施，不可避免要進行反向制裁。但這些做法不可避免會對開放程度及資源配置的作用起到影響。」

周小川指出，隨著IT技術和網路化發展，經濟出現網路效應「贏者通吃」現象。不見得是傳統意義上的規模遞增，而是由網路效應帶來的。在競爭過程中，出現很多通過燒錢來擴大規模和流量的現象，而全球最大的網路公司都集中在美國，這給對外開放提出新挑戰。

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