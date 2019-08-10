大陸促美國停止打壓華為

2019-08-10 00:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中共外交部發言人華春瑩敦促美方，停止對華為等中國企業的無理打壓和制裁。 圖／取自新浪網 分享 facebook

大陸外交部發言人華春瑩九日應詢表示，中方敦促美方停止對華為等中國企業的無理打壓和制裁，以公平、公正、非歧視的方式對待中國企業。

中新社報導，大陸外交部官網表示，有記者問，據知情人士透露，在中方表示將停止購買美國農產品後，美方推遲了美國企業與華為公司重啟業務許可的決定。你對此有何評論？

華春瑩說，「你所說的美方決定我不瞭解，建議你向美方求證」。接著她強調，美方動用國家力量無端制裁、打壓中國企業，嚴重損害美國國家形象和自身利益，更嚴重破壞全球產業鏈和供應鏈，並將繼續遭到世界各國的廣泛反對和抵制。「我們注意到，高通、英特爾、美光等美國企業已經要求美國政府及時就許可問題作出決定」。

華春瑩說，美商務部長羅斯七月卅日表示，已收到五十多份對華為銷售許可的申請，預計數字還將增加。企業界的態度還是很清楚的。美國政府在有關問題上也做過了承諾。

華春瑩稱，中方敦促美方停止對華為等中國企業的無理打壓和制裁，以公平、公正、非歧視方式對待中國企業。

華春瑩並表示，奉勸美方本著對美國人民、對中美關係、對世界經濟負責任的態度，放棄幻想，拿出誠意，致力於同中方在平等和相互尊重的基礎上，通過磋商解決彼此關切和分歧。