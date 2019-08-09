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美頒臨時禁令 封殺華為

2019-08-09 01:31經濟日報 編譯黃淑玲黃嘉洵／綜合外電

美國當局依循國防授權法（NDAA），7日頒布禁用聯邦資金向華為等五家中國通訊業者採購設備的臨時禁令，預計下周二（13日）生效。

負責政府採購的美國總務署（GSA）8日在Acquisition.gov頁面上，向承包商發布臨時禁令的第一項規定，禁止以聯邦資金向華為、海康威視、中興通訊、海能達、大華技術等五家中國企業購買電信設備。

華府將在60天內接受各界的評論，再敲定最終版本。當局也將允許各機構在2021年8月13日以前，給予無安全疑慮的承包商一定期限的豁免。

至於更廣泛的禁令將於明年8月生效，適用於所有採用上述中國企業設備的採購合約。

政府的承包商表示，難以掌握這個臨時禁令的影響規模及層面。

這項臨時禁令是美國廣泛封殺華為的一環，也是美國國會去年通過國防授權法中的部份要求。

國防授權法以國家安全疑慮為由，禁止使用聯邦經費採購「特定」通訊業者的設備或服務。

美國指控華為從事間諜活動並竊取美國的智慧財產。華為已一再否認有受到中國政府或軍方、情報機構的控制，並已就國防授權法中的諸多限制，控告美國政府。華為發布聲明說：「將持續在美國聯邦法院中，挑戰這項禁令是否違憲。」

同樣被列入黑名單的中國監控設備大廠海康威視的發言人回應，將竭力遵守營運所在國家的法規，「我們致力於確保公司產品符合美國對安全的要求。」

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