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如何終結貿易戰？中共必須停止的「七宗罪」

中國稀土協會 嗆美貿易霸凌

2019-08-08 14:28世界日報 中國新聞組／北京8日電

中國稀土行業協會昨天表示，堅定支持國家對美國加徵中國商品關稅所採取的反制措施，要積極參與一帶一路建設，積極拓展海外市場，進一步擴大國內市場，維護中國稀土在全球的戰略地位。該協會還指責美國對中國採取的「貿易霸凌主義行徑」。

美國之音報導，中國稀土行業協會秘書處5日舉行工作專題會議，討論美中貿易戰以及稀土行業協會的應對策略。該協會昨天在官網上指出，稀土行業界深刻認識出口稀土產品的特殊性，要把握對外貿易中的主動性，有效防範風險，減少損失，並說美國加徵關稅的成本應由美國市場和消費者承擔。

稀土行業協會昨天在新聞稿中指責美國說，美方主導挑起的這場貿易摩擦是美國出於慣用的霸權思維和國內政治需要，是為了遏制和打壓中國這一新興發展中大國的目的而採取的單邊主義，貿易保護主義，貿易霸凌主義行徑。

目前中國生產的稀土占全球95%以上，美國有超過80%的稀土從中國進口。中國媒體曾用這個數據暗示中國可以在中美貿易戰裡打「稀土牌」。

路透社日前報導，據中國海關數據，中國6月向美國出土的稀土出口比5月下降3.9%。外界懷疑，北京把減少出口稀土產品作為跟美國打貿易戰的一部分。

有專家認為，美國不必對中國停止向美國出口稀土的威脅感到恐慌，因為美國有其他選擇；還有專家認為，短期內稀土供應有可能嚴重中斷，但想要生存的公司總會找到辦法解決。美聯社還引用專家的話說，中國切斷對美國的稀土供應，長遠來看可能傷害到自己。

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