美再出招 中櫥櫃被徵229%反補貼稅

2019-08-08 14:27 世界日報 中國新聞組／北京8日電



中美貿易戰，美國再出招。繼財政部5日25年來首度將中國列為「匯率操縱國」後，美國商務部7日宣布，將對中國進口的44億美元木質櫥櫃和洗手間櫃，徵收高達229%的反補貼稅。理由是中國產品製造商獲得政府的非法補貼，並以不公平的價格在美國市場傾銷，對美國同類製造產業造成約20億到40億美元的損失。

美國之音報導，商務部宣布，將指示美國海關和邊境保護局(US Customs and Border Protection)根據229%的補貼率，對向美國出口木質櫥櫃和洗手間櫃的河南省艾迪嘉家具有限公司(Henan AiDiJia Furniture Co.)和迪威國際貿易有限公司(音譯，Deway International Trade Co.)收取現金保證金，並稱這兩家公司被發現獲得229%的補貼。

此外還將根據11%至22%不等的稅率，對大連美森木業有限公司(Dalian Meisen Woodworking Co.)等其他供應商收取保證金。

美國2018年從中國進口了約44億美元的木質櫥櫃、洗手間櫃及相關部件，比兩年前的36億美元大幅增漲。

報導指出，美國廚房櫥櫃聯盟（American Kitchen Cabinet Alliance）今年3月6日提出申訴，要求聯邦商務部和美國國際貿易委員會對中國的上述進口產品展開反傾銷反補貼調查。商務部將於12月公布最終裁定。預計美國國際貿易委員會(US International Trade Commission)將於明年1月30日投票決定是否批准。

美國商務部上月還宣布對中國進口立式金屬文件櫃反傾銷、反補貼調查的初步裁定結果為肯定。根據這項認定，商務部將指示美國海關和邊境保護局根據上述稅率向從中國進口立式金屬文件櫃的進口商收取保證金。