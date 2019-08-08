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川普搖擺 對陸姿態又放軟

2019-08-08 01:42經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

美國總統川普周二（6日）對美中貿易戰放低姿態，似有意化解外界擔憂可能會有的惡果。他的首席經濟顧問庫德洛也說，總統致力與北京磋商以求達成協議。川普自己的推文則是強調，美國經濟目前十分強健，「安撫民心」的意味濃厚。

在美國財政部把中國列入匯率操縱國的第二天，川普推文說：「來自中國大陸和世界其他地方大量的資金正流入美國，為的是安全、投資和利率！我們在非常強健的地位之上。」

庫德洛在接受財經媒體CNBC訪問時則表示，川普政府要繼續與中國協商，強調總統在關稅上採取的是彈性作法，會隨雙方的協商進程調整，「我們正在準備中國談判代表9月來美國協商。關稅的事，是有可能改變的。」庫德洛說，總統「希望能夠談成協議，但必須是對美國適當的協議。」

川普上周五推文宣布，他將從下個月1日起，對中國輸美價值3,000億美元的商品，課徵10%關稅。

華盛頓郵報說，在對中國的貿易爭戰中，川普的行動，愈來愈靠的是他自己的直覺和分析，而不是助理們的建議。最近的例子就是把中國貼上「匯率操縱者」，他自己先在社群媒體推文做這樣的指控，六個小時以後，財政部官方正式宣布這麼做。

在北京宣布中企暫停採購美國農產品，並揚言對新成交的美國農產品課徵更多關稅後，川普也誓言保護農民生計，並暗示若有需要會進一步提供補助，以鞏固共和黨票倉。

川普6日推文表示：「偉大的美國農民知道中國傷不了他們，因為他們的總統與他們站在一起，並做了歷任總統不願做的事。如果必要，我明年還會再做一次！」

美國農民是川普重要的選票來源，在美中貿易戰中所受衝擊最深。美國出口價值最高的農產品大豆，2018年對主要買家中國的出口降低至16年新低。

為了補貼農民損失，川普政府自美中貿易戰去年開打以來，已推出280億美元聯邦補助方案，且美國農業部迄今也已向農民支付86億美元的直接援助款項。

美國政府7月宣布的最新一批、160億美元的聯邦援助，第一批款項預計會在本月中或月底開始撥放。

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