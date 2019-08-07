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庫德洛：川普願與中續談 中國須證明沒操縱貨幣

2019-08-07 16:30世界日報 編譯孫梁／綜合6日電

白宮經濟顧問庫德洛6日表示，川普總統希望與中國達成貿易協議，但必須是正確的協議。

川普1日宣布將對中國3000億元進口品加徵10%關稅後，中國宣布暫停採購美國農產品，並使人民幣對美元的匯率破7，川普政府5日宣布中國為貨幣操縱國。

庫德洛說，川普不滿意與中國談判的進展緩慢，他在捍衛美國經濟以免受到更多不公平貿易行為的傷害。庫德洛說，川普希望繼續與中國談判，他希望達成協議，但必須是對美國正確的協議。

美中兩國官員9月將在華盛頓舉行下一輪談判，但兩國近來惡語相向使投資人感到，雙方近期達成協議的機會渺茫，擔憂貿易戰將加劇全球經濟衰退。

但庫德洛表示，沒有跡象顯示全球經濟出現衰退，主要是因為美國經濟表現得非常強勁，成為世界經濟的驅動力，美國3.7%的失業率和耐用消費品市場的增長，都是經濟強勁的跡象。

庫德洛說：「沉重的經濟負擔主要是落在中國身上，而不是我們。美國經濟強勁，但其他國家不是。關稅對消費者的影響非常、非常小。」但經濟學家和民主黨人擔憂，隨著加稅導致美國市場的商品價格上漲，關稅的影響將很快顯現。

庫德洛對人民幣匯率跌破7提出批評，說貨幣貶值不是貿易爭端的解決之道。對於中國官員表示採取避免人民幣進一步貶值的措施，庫德洛說，白宮還要認真觀察。他預計，貿易爭端升級後，雙方最終都會冷靜下來。他說：「談判大門敞開，我們準備接待中國談判團隊9月來華盛頓，但達成的協議必須符合我們的利益，也符合中國的利益。」

美方要求中國改革貿易體制，反對中國不讓美國企業與中國企業在中國市場同等競爭，庫德洛說，談判大門永遠敞開，現在需要中國採取行動，證明沒有操縱貨幣。

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