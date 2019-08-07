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白宮內幕：川普暴衝不理幕僚勸阻 升高與中貿易戰

2019-08-07 16:36世界日報 記者張聲肇／綜合報導

媒體披露，川普總統不顧幕僚勸阻，執意進行與中國的貿易戰。 美聯社
媒體披露，川普總統不顧幕僚勸阻，執意進行與中國的貿易戰。 美聯社
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「華盛頓郵報」6日披露，川普總統不理幕僚勸阻，執意升高與中國貿易戰，因為「謹慎行事」也沒多大效果，今後要川普謹慎希望更渺茫了。

自行推文宣布政策 財部只能乖跟進

華郵說，川普自己先在社群媒體宣布把中國列為「操縱貨幣匯率」的國家，6個小時以後，財政部乖乖跟進。這是川普自定步調的最新例證。

該報根據五個知情人士說詞，儘管川普眼睛不斷盯著股市起伏，白宮官員如今只能眼看著美中貿易戰拖延，不知伊於胡底。川普堅信，兩強相鬥，傷更重的是中國經濟。再說，拿美墨邊境安全問題為例，川普認為只要敢撂狠話，即使會嚇壞投資人，似乎至少會有點效果。

因此，幕僚雖然希望川普更耐煩些，不要衝動、突兀，他們卻不得不爭先恐後去完成川普指示的任務。

財政部長米努勤急著宣布中國操縱貨幣，實際收效不大，反倒觸發他和國際貨幣基金(IMF)之間研商如何對付中國操縱貨幣。川普政府一日之間遭到北京兩次攻擊，這件事就是最具體的例證。

第一，中國人民幣對美元貶值，白宮官員認為是中國政府「下令」的動作。第二，川普一再保證中國會逐漸增加對美農產品的採購，中國官員卻示意，不再增加購買美國農產品。

中國這兩大動作分明表示，中國領導人在上周川普宣布對3000億美元中國進口產品徵收10％關稅之後，不打算立即讓步。川普好幾位顧問都勸他不要再妄加關稅，無奈他就是不聽。

世界前兩大經濟體熱戰方酣，全球股市連三天慘跌，市值蒸發好幾兆美元，戳破川普上任以來最喜歡吹的「股市上漲」牛皮。

前經濟顧問：貿易戰演變成互毀大戲

2016年川普競選經濟顧問、迄今仍與白宮關係緊密的穆爾(Stephen Moore)說，現在美國終於知道了，中國的「耐痛點」好像很高，「這會對他們的經濟造成極負面的效果，他們卻好像不在乎。貿易戰如今簡直演變成保證互相毀滅的大戲。」

川普「突然」改採升高威嚇手段對付中國，可能跟米努勤和貿易代表賴海哲遲遲無法端出讓川普滿意的談判成果有關。

可是，這次的關稅威嚇不但無效，反而刺激中國就操縱一下貨幣給你看，也不見得就如你意增購美國農產品，連帶驚動全球股市，川普威望大受打擊。

白宮官員倒不覺得中國的反應令他們意外，三名資深官員告訴華郵，白宮會有行動，只是不確定什麼行動。也許，還得看川普推文才知道。

中國國家主席習近平為鞏固政權已無路可退，美中貿易戰只能強硬以對。 美聯社
中國國家主席習近平為鞏固政權已無路可退，美中貿易戰只能強硬以對。 美聯社
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