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不買美國農產品… 首批俄羅斯大豆運抵中國

2019-08-07 14:43世界日報 中國新聞組╱北京7日電

在中國宣布暫停採購美國農產品之際，江蘇南通海關稱，中俄兩國簽屬「關於深化中俄大豆合作的發展規畫」（以下簡稱「規畫」）以來，首批來自俄羅斯的4431.677噸大豆已於日前運抵江蘇南通，並快速完成通關放行。與此同時，同樣受累中美貿戰的加拿大大豆協會表示，自去年12月底以來，對華一船大豆也沒賣出去。

該規畫是中國國家主席習近平6月初訪問俄羅斯時，在兩國元首共同見證下簽署的一系列合作文件之一。而在第12輪中美經貿高級別磋商正式登場前，中國海關總署於7月29日公告，允許俄羅斯全境大豆進口。

南通海關在中美貿易戰加劇之際宣布，這項「規畫」簽署後首批來自俄羅斯的大豆已正式運抵中國，該批大豆為中糧集團旗下中糧貿易自俄羅斯採購，由俄羅斯海參威裝運至南通。

南通是中國傳統進口糧食的主要港口之一。南通海關表示，針對這批來自俄羅斯的大豆，南通海關特別提前指導中糧集團及早辦理檢疫審批許可證，採取提前報關、隨報隨檢等方式提高通關效率，加快了驗放速度，有效降低企業物流與資金成本。

北京經濟日報指出，中國已成俄羅斯大豆主要出口國，占俄羅斯出口總額93%，今年7月俄羅斯對中國的大豆出口還持續加速。為滿足中國市場的「海量需求」，俄羅斯將主動調節農業生產結構，提高大豆產量。除從俄羅斯進口外，中方還直接前進俄羅斯租地自種大豆。

另據觀察者網引述加拿大環球郵報指出，中國決定停止從加拿大購買某些農產品，這令加拿大農民的日子越來越難過了，他們正慌忙尋找替代買家。

除油菜籽生產商正在艱難應對中國暫停購買加拿大油菜籽的局面，該份額約占全國出口的四分之一。加拿大大豆協會（Soy Canada）執行董事羅恩·戴維森（Ron Davidson）表示，「自去年12月底以來，我們一船大豆都沒向中國賣出去。」

在去年中國對美國大豆徵收高額關稅之後，美國大豆就湧入了包括加拿大和歐洲在內的其他市場。中國一度為加拿大大豆種植者提供另一個出口。

不過，如今戴維森說：「我們被擠出了加拿大市場，又被擠出了歐洲市場，而歐洲是全球第二大市場，然後我們變得過度依賴中國。現在中國發生了一些事情，我們也不能往那兒賣了。」

首批俄羅斯大豆已運抵江蘇南通。 (路透資料照片)
首批俄羅斯大豆已運抵江蘇南通。 (路透資料照片)
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