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貿易戰升溫！中官媒嗆美5連發：農產品採購難再續 責任在美

2019-08-07 14:44世界日報 中國新聞組／北京7日電

6日清晨，中國官媒五文連發明確正告美方，中美經貿摩擦正在因美方的逆動而升級，中方一貫堅持的立場就是「不願打，不怕打，必要時不得不打」。並指美方違背共識，農產品採購難再續。

這是一場從午夜到清晨的戰鬥。人民日報國際論壇發表署名文章「不能沒有的公平」指出，5日午夜時分，中國相關企業暫停新的美國農產品採購的消息傳出。毫不令人意外！中美經貿摩擦正在因美方的逆動而升級，中方一貫堅持的立場就是「不願打，不怕打，必要時不得不打」。

文章說，美方突然升級貿易摩擦，除了產生舉世驚詫的吸引眼球的收穫之外，只能落得下「失去」二字——盡失了信譽顏面，蒙受了經濟損失。

新華社也發出評論文章「言而無信害人害己，中企暫停農產品採購責任在美方」說，在中方一直以實際行動落實兩國元首大阪會晤共識、積極採購美國農產品的背景下，造成這一令人遺憾的結果，責任完全在美方。

中央廣播電視總台「國際銳評」發表文章「農產品貿易受阻 責任完全在美方」強調，這是中方對美方再次揮舞關稅大棒採取的必要措施，具有合理性與正當性。美方一些人若真為美國農民利益考慮，就應認清大勢，聽一聽美國農民的呼聲，算一算自身利益得失，回到落實中美兩國元首大阪會晤共識的正確軌道上來。

光明日報在評論版頭條發表復旦大學國際關係與公共事務學院研究員沈逸的分析文章「中方暫停採購農產品 精準理性回擊美加稅威脅」稱，面對不負責任出牌的美方一些人，中方仍堅持精準理性回應，維護中美經貿關係健康發展以及全球經濟大局的用心可謂良苦。

環球時報則發表社評「美方妄加關稅，中方反制自然不缺席」指出，中國希望同美方達成貿易協議，這不是怯懦，而是用維繫合作保護人民福祉的善意和責任感。與此同時，每次華盛頓舉起關稅大棒，中方都會奮起反制，這已經沒有懸念。中方做事有理有力有節，在這種情況下暫停採購美國農產品就是中國採取針鋒相對行動的標準版。

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