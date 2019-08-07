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貿戰蘋果遭殃 iPhone恐漲價

2019-08-07 13:52世界日報 記者王若然／洛杉磯報導

美中貿易戰近日再掀波瀾，川普總統宣布從9月1日起，對剩餘3000億美元中國對美出口商品加徵10%關稅。受影響的商品，包含在此前加稅風波中「逃過一劫」的智能手機產品。如果9月加稅成真，美國智能手機製造商巨頭蘋果公司（Apple）恐難逃一劫。有些消費者預期漲價，趕著去買iPhone。但有消費者認為不急，認為只要買了iPhone，不管在用戶體驗或安全性等方面都是最優秀的，因此漲價應不會影響購買意願。

蘋果公司深受歡迎的iPhone，很大部分的零件生產和組裝都在中國進行。中國大陸、香港和台灣，是除了歐洲、美國以外，第三大蘋果產品消費市場。目前尚不清楚對增加10%關稅的成本，蘋果公司最終會決定由消費者承擔還是自行消化。然而不管是哪一種，對該公司都是一次考驗。

華爾街Wedbush Securities分析師Daniel Ive和Ive Strecker認為，加稅舉動將對蘋果公司造成「巨大打擊」。認為如果蘋果公司將這10%關稅自行消化，在2020財年，將會導致公司每股收入（earnings per share）下降4%。但如果將這10%關稅加在消費者身上，那麼iPhone在2020財年全球銷售量可能下降600萬至800萬支。即便如此，Wedbush Securities對蘋果公司仍給出高分評級（outperform rating）。

iPhone每年在美國的銷售量約為7000萬支。每次有新一代手機推出，就會有一大批「果粉」追捧。對蘋果手機未來極可能漲價，蘋果用戶們的觀點不一。

iPhone使用者劉先生就說，蘋果手機漲價不會影響他購買的意願。因為在所有的智能手機中，iPhone不管在用戶體驗、安全性等方面，都是最優秀的。就連他的父親在使用了iPhone之後，就很難再用回其他手機。他雖只能勉強算是「果粉」，也沒有追求使用最新款，但對他來說，蘋果手機具有其他手機沒有的優勢，因此價格並不會影響他購買的意願。

近年來全球範圍的智能手機銷售量都有所下降，原因之一是用戶使用一支手機的週期變得更長。AT&T有數據稱，只有3.3%用戶選擇在今年第二季度換新手機，這一數字為史上最低。有蘋果手機用戶表示iPhone近幾年科技突破小，新產品已經不像以前那樣吸引人了。

另一位iPhone用戶李先生說，如果iPhone漲價便不會買。他認為目前定價已經很高，「如果就是更快一點、更大一點，或者3D touch，人臉識別這些可有可無的技術，我覺得沒必要買新的。」目前iPhone最新款iPhone XS價格已近千元。

蘋果公司（Apple）執行長提姆庫克（Tim Cook）不停周旋於中美兩國政府之間，呼籲雙方冷靜。他在去年一次採訪中表示：「我無法預測未來，但是我很樂觀，認為兩國最終可以解決這一問題。我們希望兩國都可以冷靜處理問題。」

貿易戰iPhone
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