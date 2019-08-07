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關稅戰 老美出口水果快陣亡

2019-08-07 13:50世界日報 記者楊青／鑽石吧報導

貿易戰升溫，美中雙邊繼續掰手腕。在美國宣布將在今年9月開始對中國3000億元輸銷來美商品增加10%關稅之後，中國也立即宣布停止從美國進口農產品，作全美經濟型農業龍頭老大的加州主力產品-堅果及水果出口影響立受衝擊，一些已準備離岸出口前往中國的水果甚至被迫臨時下船，老美出口商多年苦心經營的出口水果生意岌岌可危。

鑽石吧白人水果出口商Nick從12年前開始經營新鮮水果出口生意，利用加州的豐富物產和地緣優勢，向中國各地出口新鮮高檔水果，生意規模曾經年勝過一年。但從去年夏天開始，Nick每出口去中國一元的水果，就要向中國政府繳納超過60分的關稅，本來已經感覺苦不堪言，現在兩國交戰再面臨政策性的停止出口，感覺出口商快被送上了斷頭台。

「中國的出口商苦，我們出口去中國一樣苦」，Nick表示，早在去年7月，中國將所有從美國進口的水果進口關稅增加25%，「原來美國外銷中國水果關稅已高達43%，現在更是高達68%」，他說，連最後一點盈利空間，都給堵死了。

根據國際貿易組織的數據，作全球人口第一大國，中國每年從外國進口總價近70億美元的水果。僅2018年，中國進口國外水果486億噸，價值69億5000萬美元。雖然中國當年的經濟成長並不理想，但該兩項數字還是分別比上年成長25.91%和36.48%。

智利、泰國、菲律賓、越南和紐西蘭，是中國進口水果數量最大的五個國家，但如果以水果的價值計算，新鮮櫻桃、榴蓮、香蕉、葡萄和橘子則是最大宗的單項進口水果。其中每年從美國大量進口的新鮮櫻桃，是中國進口水果中價值最大的水果，去年進口總額13億美元，占中國進口新鮮水果總價的18.77%。

「美國出口前往中國的新鮮水果確實一直都是走高大尚路綫」，Nick表示，比如他從美國出口中國的櫻桃，五公斤一箱400元人民幣。中國市場上的進口櫻桃也有相當部分來自智利，但因美國和智利的櫻桃收成時間不同，多年來市場無法相互替代。

Nick說，大概六、七年前即2013年之前，美國出口中國的高檔水果市場一直非常暢旺，中國民請客送禮，通常是非美國進口水果莫屬，後來智利、土耳其、泰國等一些國家低價競爭，加上中國對這些國家進口水果關稅上的嚴重傾斜優惠，美國出口中國水果備受打擊。他舉例說，中國目前對美國所有水果的關稅為68%，但智利等國家銷往中國的櫻桃，中國所課關稅只有5%左右，換言之，中國對美國進口水果的關稅，為徵收其他國家水果關稅的13倍。

Nick說，因為競爭愈來愈大，盈利空間嚴重擠壓，他的公司2017年向中國出口櫻桃2100噸，2018年減少到1300噸，今年的櫻桃收穫季節目前已近尾聲，但他向中國的出口只有800噸。

這位在鑽石吧居住多年，無論在鑽石吧當地和中國各地都有不少華人朋友的水果出口商表示，雖然目前兩國貿易戰打得不可開交，停戰看來是遙遙無期，但他相信一些中國老闆還是希望在市場上看到美國的新鮮水果，尤其是多年來美國水果已成為富裕中國人體面的伴手禮。

「真是希望貿易戰趕快結束，兩國各自收兵」，他說，如果中國對美國的進口水果關稅能夠降低到20%左右，那中國老百姓一定可以享受到物美價廉的美國水果，比如蘋果和橘子。

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