貿戰再升溫 美中西部農牧業者叫苦

2019-08-07 13:50 世界日報 編譯中心／綜合報導



回應上周四川普政府宣布9月1日起對3,000億美元的中國輸美產品加徵10%關稅，中國5日祭出匯率、加徵美國農產品進口關稅、暫停採購美國農產品等手段報復。當農產品成為美中貿易戰武器時，美國農業大州首當其衝，對不少經營艱難的農牧業者來說，恐是致命一擊。

川普總統在6日上午推文信心喊話，他說過去兩年來，是他讓偉大的美國農戶安心，中國沒法再像過去一樣傷害他們，「美國從沒有總統像他一樣，力挺農人」。

川普總統力挺農人的方式是聯邦撥款援助計畫。白宮今年5月宣布撥出160億農民補助款，讓他們度過美中貿易戰危機。而由於中國是美國大豆主要出口國，愛阿華、伊利諾這兩個出口大豆農業州，成為貿易戰下的犧牲品，過去兩年，川普政府因貿易戰而補償豆農損失，累積已有280億。

以出口農產品為經濟命脈的主要農業州，由於州名全由I起始，被俗稱為I州，如愛阿華州、伊利諾州、印第安納州；此外，內布拉斯加、堪薩斯、威斯康辛、明尼蘇達、密蘇里、加州、德州也是知名糧倉，這些農業州生產的農牧產品不僅足夠美國人民，約有20%的產品可出口海外，中、墨、加和日本是美農產品主要出口國。

這些農業大州從未遭遇如今年的挑戰。今年春天的極端氣候造成多州洪災，推遲了農產品，秋季的收成預期將減少，最終又可能會提高商品價格，但在短期內會產生「少收、低價」的雙重打擊，導致收入大幅減少，貿易戰更加劇不確定因素。

作為美國最大的大豆產區，愛阿華州和伊利諾伊州在今年不利農產的天候和長期貿易爭端中，成為最大受害者。威斯康辛州則因破產農戶增加和乳製品減產也影響巨大。由於美國農戶有高達98%的家庭經營模式，美中貿易戰直接衝撞這些農戶的經濟，從2013年來，農產淨收入從1400億下降到700億美元，降幅達50％。

美國農場聯合會(American Farm Bureau Federation)主席杜佛(Zippy Duvall)稱中國操控匯率，對成千上萬的農民和牧場主來說又是一次打擊。

多數農戶期望回歸市場機能，而不是仰賴政府救濟；全國豬肉生產者委員會向路透新聞網說，結束貿易戰至關重要，他原本寄望美豬肉商能利用中國爆發非洲豬瘟的時機，向中國出口更多豬肉，但62％的報復性關稅讓豬農錯失這個商機。

貿易戰對農產大州的衝擊也可能動搖川普總統的政治基本盤。2016年大選時，川普在美國10個大豆產量最大的州贏得八個，全部在中西部。