戰火再起！一張圖回顧過去六天中美對峙

2019-08-07 10:22 聯合新聞網 文章提供／遠見



中美再駁火，全球股匯大震盪！今晨美國宣布將中國列入「匯率操縱國」名單，這是自1994年7月之後，睽違25年，中國再度被美國列為匯率操縱國。

消息一出，今日（8/6）全球資本市場隨即大地震，尤其亞洲股匯市引爆賣壓。台股一開盤就狂瀉200多點，一舉摜破年線，指數最低來到10,180點：而匯市也好不到哪裡，新台幣開盤不到半小時曾貶至31.74，創下2017年元月以來的新低紀錄，所幸最後跌幅收斂。

其他包括日股、港股與韓股盤中都有2～3％跌幅。其實昨天晚上，美股三大指數已經狂瀉一波，創下今年單日最大跌幅，其中道瓊工業指數更重摔了767點。

其實，這一切又源自川普嗆聲「加稅」。但這次中美再起戰火，意義大不同，因為這兩隻大象，已經從「關稅戰」打成「貨幣戰」，已使資本市場直接受到衝擊。

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美關稅10%是促成談和的手段......中國卻強硬回擊

時間倒回8/1，美國總統川普宣布對剩下的3,250億美元（中國輸美國）商品加稅，並於9/1開始生效。原本，川普此舉大有「以戰促談」的意味，沒想到擦槍走火，反而遭到中國強硬反制，馬上全面暫停美國農產品進口，並且在昨晚進一步放手，讓原本徘徊在6.8～6.9元區間的美元兌人民幣匯價，一舉貶破「7」的關口。

人民幣跌至11年來最低水位。昨晚中國人民銀行行長易綱發表聲明：「中國不搞競爭式貶值」，「中國也不會將匯率當工具來因應貿易爭端」。他表示，人民幣跌破7是由市場決定，主要是受到貿易保護主義措施，對中國加徵關稅的預期心理所影響。

其實從去年中爆發中美貿易戰以來，人民幣已跌10％，對比即將加徵關稅10％的3000多億商品，匯率貶幅剛好填補關稅增幅，讓中國有效彌平衝擊。

但人民幣此刻「破7」，政治操作明顯，卻讓川普怒了！

美國在今天早晨（台灣時間）又突然宣布，將中國列入「匯率操縱國」名單。有別於過去美國財政部只在四月、十月檢視匯率操縱國名單，而且中國已經25年未列入美國匯率操縱名單，川普此時此舉當然是一種強烈的政治警告。

美中貿易戰愈演愈烈。圖為美國總統川普（右）與大陸國家主席習近平。 （美聯社） 分享 facebook

川普很急 中美再鬥可能引發全球貨幣競貶

「川普急了！」台經院景氣預測中心主任孫明德指出，原本8/1川普宣布對3,000多億美元的商品加稅，罔顧美國以蘋果（APPLE）為首的科技大咖利益，就是想要「以蘋果換大豆」，希望在現在的大豆生產季節，施壓中國購買更多大豆，否則就會「高粱肥、大豆香，中國不買堆買倉」。若果真美國大豆賣不出去，票倉多在農業州的川普可就糗了。

但中國不是省油的燈，寧願「以拖待變」，可能希望把貿易談判拖過大豆收成季節，以此換得更好的談判籌碼。讓人民幣「破7」，不過是中國回敬川普的政治手段。

「中國根本不在乎被扣上『匯率操縱國』這頂帽子！」孫明德表示，「匯率操縱國」原本是實施制裁前的一種警告，「先警告，再打人」，但過去一年多來，中國認為自己平白無故被美國痛毆一頓，現在再貼上這標籤，「打人後才告訴你『我要打你！』，中國已經沒差了，也不怕了！」孫明德說。

當美國已對所有出口商品都加徵關稅後，中美貿易戰可說已從關稅戰，打到了「貨幣戰」。「中美再鬥下去，可能引發全球貨幣競貶效應！」孫明德觀察，如果川普再硬下去，中國很可能再放手讓人民幣走貶，「貶到你（美國）痛為止！」

中國人民幣對美元匯率「破7」，美國總統川普指稱中國操縱匯率。 （路透） 分享 facebook

而人民幣與亞幣走勢高度相關，當人民幣一直跌，新台幣就可能連帶受累，短時間已難回一美元兌31元新台幣關卡。

就連從去年以來一路獨強的美元，也可能因為聯準會持續降息而走弱。7/31，聯準會主席鮑爾已開出降息第一槍，當時外界解讀為「鷹式降息」，也就是美國經濟仍走強，鮑爾不會持續降息。但，現在中美愈打愈熱，美國下半年經濟成長是否「保二」還有待觀察，投資界對鮑爾在九月中旬再度降息的期待，已經上升。

如果聯準會連續降息，帶動全球央行開啟新一波降息模式，各國貨幣趨弱的情境中，美元仍然會較強勢，「別人都趴著，你（美元）就算半蹲也會比人家高！」但如此發展，依舊不是川普想強化美國出口、縮短貿易逆差的劇本。

中國還在等，等一個川普的友善回應。中美隨時有可能再上談判擂台，只是雙方新仇舊恨愈滾愈大，再加上「大選」變數，全球觀眾已難期待有「皆大歡喜」的落幕。

（作者／林讓均、陳棟 本文出自2019.08.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）