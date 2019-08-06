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大摩警告：對中關稅若升至25% 3季內就出現衰退

2019-08-06 13:54世界日報 記者張大仁╱綜合報導

摩根史坦利認為，如果川普總統進一步升高中國進口的消費品關稅，九個月後就會出現經濟衰退。

摩根史坦利在給客戶的報告中指出，如果川普對目前尚未加徵關稅的3000億元中國商品加徵25%的關稅，經濟衰退將會出現。川普已經宣布他將在9月對這些商品加徵10%的關稅。

摩根史坦利表示，這雖然足夠糟糕，但還可以忍受，因為如果這10%的稅率維持超過四、五個月，就算各國央行降息，全球成長仍將可保持在2.8%至3%的範圍內。

根據國際貨幣基金(IMF)7月的估計，2018年全球成長率為3.6%，預計2019年將成長3.2%。

摩根史坦利將全球經濟衰退定義為全球經濟成長低於2.5%。

然而，真正令人擔憂的是企業信心。摩根史坦利分析師表示，「雖然不知道確切的臨界點，但我們知道金融狀況可能出現非線性緊縮的風險及其對資本支出和勞動市場的影響。」

他們認為，風險傾向於下行。如果川普將關稅提高到25%並且中國做出回應，全球經濟將在三季內陷入衰退。

美國商銀美林也警示關稅升高至25%的風險。

美林經濟學者指出，「我們認為10%的關稅提高到25%的風險很大。屆時所有中國進口產品都被加徵25%的關稅。我們還認為對北美以外地區進口汽車和零件加徵關稅的風險很高，雖然南韓可能繼續獲得豁免，此類關稅將會特別刺激生產商滿足美墨加貿易協定(USMCA)更嚴格的本地生產規定。」USMCA是美國、加拿大和墨西哥之間的最新貿易協定。

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