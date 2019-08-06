中國亮劍 2招報復川普 打匯率戰 停購美農產 衝擊破表

2019-08-06 13:55 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ╱綜合報導



人民幣11年來首度破7 中方亮出籌碼向美開出最嚴重示警槍/策略師：中國的貿戰報復手段衝擊「破表」 美聯社 分享 facebook

對川普總統打算對價值3000億元中國商品加徵10%關稅，中國5日選擇兩個方向做出最猛烈回擊：允許人民幣匯率「跌至7元以下」這個重要心理門檻，另外也停止採購美國農產品。專家認為，兩國達成貿易協議已無望，全球經濟如今比任何時候都面臨更嚴峻的衰退危險。

Bannockburn全球外匯公司分析師認為，人民幣破7元關口是中國發出的最強烈信號，表明他們對與川普達成協議失去信心，顯示中國將奉陪到底，把貿易戰繼續打下去。

美國財政部已將中國宣布為貨幣操縱國，預計中國也將對此做出回應。中國人民銀行是每天確定人民幣的匯率，允許在岸價格的人民幣在中間點上下浮動2%。而離岸價格的人民幣5日跌至7.09兌一美元。

美中對立急速升級後，分析師警告投資人準備因應美中貿易戰進一步加劇。Cowen分析師甚至比喻指出：「用1到10等級衡量，它的衝擊是11」。

Cowen分析師克魯格(Chris Krueger)在給投資人的報告中表示，「中國政府隔夜對新的美國關稅進行報復，是刻意引起川普總統的注意。」

Compass Point分析師博爾坦斯基(Isaac Boltansky)表示，這是「一個全新的、可能更具波動性的階段」，並補充說中國的回應「明白宣示全球最大經濟體間貿易緊張局勢明顯升級」。

目前中國人民銀行否認刻意貶值其貨幣以對抗關稅。該行聲稱下跌是「由市場驅動和決定的」。但中國向來嚴控其貨幣，而人民幣兌美元匯率5日卻跌至2008年以來最低水平。

克魯格說：「雖然最近人民幣一直走弱，但這個突然的行動顯然顯示政策發生了變化，並將被解釋為中國不認為近期會達成協議的訊號。」

克魯格也指出，中國政府已要求國營企業「停止購買所有美國農產品」。他說：「看來這些腐爛中的大豆將繼續腐爛，並且在總統承諾情勢已舒緩後，這對中西部的川普州農場利益是個重擊。」

克魯格還表示，中國可能會開始刁難在其境內營運的美國企業。越來越多傳言證據表明中國政府正在加強對外國公司的檢查，包括建立「不受歡迎實體」名單和做法。