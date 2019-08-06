貶人民幣抵消加徵關稅 中國殺招實為雙面刃

2019-08-06 13:57 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合5日電



紐約時報分析，人民幣對美元匯率貶破7元兌1美元關卡是11年來首見，儘管象徵意義大於實質意義，但這意味北京願意讓人民幣進一步貶值，使得中國製造業在美國的不公平優勢更大，也導致川普總統對中國進口貨品加徵的關稅效果大打折扣。

實質上來說，人民幣對美元匯率貶破7元沒什麼大不了，人民幣7.002元與6.998元兌1美元的影響沒差多少，重點在於這個發展的象徵意義很大，顯示中國準備讓人民幣持續貶值。

比方說，若你擁有一家中國工廠生產草地裝飾品，把粉紅色火烈鳥(pink flamingo，美國家庭常見草地裝飾品)賣給美國零售通路。你的產品售價是1美元，只是加上運費及倉儲費用後，在美國零售賣場的售價更高。

當人民幣匯率是6元兌1美元時，這就表示你做了人民幣6元的業績。

當人民幣匯率貶值至7元兌1美元時，你的1美元產品就等於有人民幣7元的業績。

當然，你可以把售價從1美元降至85.7美分，但還是可以做到原先的人民幣6元業績；反觀你的美國競爭對手，不論買進原材料或是賣出產品都是以美元計價，他們為了跟你競爭就得降價，雖然不情願還是得照做。

人民幣貶值不僅有利個別廠商，也有助降低川普政府對中國進口貨品多次加徵的關稅效果。紐時指出，目前美國對許多中國進口貨品加徵約25%關稅，若人民幣貶值10%，相當於美國關稅減少15%。

然而，中國這麼做也可能「殺敵一萬，自損七千」。

舉例來說，四年前當中國經濟成長速度減緩時，北京讓人民幣貶值以刺激製造業復甦，使得金融市場一片震撼，中國股市大跌。

當時北京還忙著向外界解釋，許多中國民眾與公司行號已經忙著將資金搬到國外，而這些外匯卻是中國亟需的。

過了一年，中國已經從龐大外匯存底中動用了超過5000億美元投入外匯市場，只為了穩住人民幣匯率，之後還加強控制金融體系，把中國資金持續外流的許多漏洞補上。