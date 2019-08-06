華爾街日報：人民幣當美中貿易戰武器 傷害中國大於美國

2019-08-06 13:58 世界日報 中國新聞組／北京6日電



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人民幣兌美元匯價5日「破七」，專家認為，若北京當局將人民幣作為美中貿易戰的武器，短期內雖可增強貿易談判氣勢，但長期可能殃及中國經濟。另外，人民幣「破七」，傳獲中國決策當局首肯。

華爾街日報報導，中國人民銀行此前極力「保七」，如今卻放手讓人民幣「破七」，此舉顯然是為回敬美國總統川普揚言祭出的加稅威脅，但此舉對中國帶來的風險，比對美國來得大。

人民幣在岸及離岸匯價5日跌破7元整數關卡，人行立即以中國人民銀行微信公眾號發文指出，人民幣匯率「破七」，這個七不是年齡，過去就回不來了；也不是堤壩，一旦被衝破大水就會一瀉千里，「七」更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，但是到了枯水期又會降下來，有漲有落都是正常的。

然而，人民幣走貶對中國經濟來說是雙面刃，人民幣貶值的好處是，在其他條件相同的情況下，將使中國產品在海外市場定價更具競爭力，中國也會進一步擴大對美貿易順差。

不過，人民幣「破七」也會帶來嚴重風險，因為交易員和投資人先前都一致認為人民幣「破七」機率不高，人民幣的走勢逆轉，可能加劇市場震盪。

今年來，中國已有數百家小型房地產公司破產，若更多業者倒閉可能會衝擊金融產業，如今金融業已有一些領域出現美元短缺的問題。這些跡象都表明，即使「七」不再是人行的神奇數字，決策當局也不願見到人民幣大幅貶值。

專家認為，短期內人民幣大幅貶值可能有助於拉抬北京當局的貿易談判氣勢，但若人民幣貶值變成長期趨勢，這種轉變對北京當局的衝擊無疑將遠甚於對華府的影響。

另據路透報導，三名消息人士5日表示，中國貨幣當局讓人民幣兌美元貶破七元大關，好讓市場終於可以反映中美貿易戰和經濟成長疲弱等疑慮。

據報導，與政策相關消息人士說，「我們內部進行了認真討論，包括宣布的時間點、如何引導市場和針對這樣的問題做一些調整等議題」、「監管當局對人民幣兌美元貶破七的構想，一半拒絕一半接受。」

第二個政策消息人士表示，在市場對人民幣何時貶破七大關揣測一年後，人民幣走貶將讓市場釋放壓力，「人民幣貶值對避免金融和政治風險攀升是好事」。

一名政府顧問表示，儘管人行一直為貶值做準備，但川普無預警宣布加徵關稅是觸發點，「這不是人行的策略，而是由於美國（加徵關稅）的關係。責任應該在美國那一方，在美國採取關稅動作前，市場是穩定的」。