親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

香港85全城大亂鬥：荃灣示威再遭「藍衣黑幫」殺傷

一芳總部發聲明：品牌不涉政治 為偶發事件驚擾社會道歉

華爾街日報：人民幣當美中貿易戰武器 傷害中國大於美國

2019-08-06 13:58世界日報 中國新聞組／北京6日電

分享

人民幣兌美元匯價5日「破七」，專家認為，若北京當局將人民幣作為美中貿易戰的武器，短期內雖可增強貿易談判氣勢，但長期可能殃及中國經濟。另外，人民幣「破七」，傳獲中國決策當局首肯。

華爾街日報報導，中國人民銀行此前極力「保七」，如今卻放手讓人民幣「破七」，此舉顯然是為回敬美國總統川普揚言祭出的加稅威脅，但此舉對中國帶來的風險，比對美國來得大。

人民幣在岸及離岸匯價5日跌破7元整數關卡，人行立即以中國人民銀行微信公眾號發文指出，人民幣匯率「破七」，這個七不是年齡，過去就回不來了；也不是堤壩，一旦被衝破大水就會一瀉千里，「七」更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，但是到了枯水期又會降下來，有漲有落都是正常的。

然而，人民幣走貶對中國經濟來說是雙面刃，人民幣貶值的好處是，在其他條件相同的情況下，將使中國產品在海外市場定價更具競爭力，中國也會進一步擴大對美貿易順差。

不過，人民幣「破七」也會帶來嚴重風險，因為交易員和投資人先前都一致認為人民幣「破七」機率不高，人民幣的走勢逆轉，可能加劇市場震盪。

今年來，中國已有數百家小型房地產公司破產，若更多業者倒閉可能會衝擊金融產業，如今金融業已有一些領域出現美元短缺的問題。這些跡象都表明，即使「七」不再是人行的神奇數字，決策當局也不願見到人民幣大幅貶值。

專家認為，短期內人民幣大幅貶值可能有助於拉抬北京當局的貿易談判氣勢，但若人民幣貶值變成長期趨勢，這種轉變對北京當局的衝擊無疑將遠甚於對華府的影響。

另據路透報導，三名消息人士5日表示，中國貨幣當局讓人民幣兌美元貶破七元大關，好讓市場終於可以反映中美貿易戰和經濟成長疲弱等疑慮。

據報導，與政策相關消息人士說，「我們內部進行了認真討論，包括宣布的時間點、如何引導市場和針對這樣的問題做一些調整等議題」、「監管當局對人民幣兌美元貶破七的構想，一半拒絕一半接受。」

第二個政策消息人士表示，在市場對人民幣何時貶破七大關揣測一年後，人民幣走貶將讓市場釋放壓力，「人民幣貶值對避免金融和政治風險攀升是好事」。

一名政府顧問表示，儘管人行一直為貶值做準備，但川普無預警宣布加徵關稅是觸發點，「這不是人行的策略，而是由於美國（加徵關稅）的關係。責任應該在美國那一方，在美國採取關稅動作前，市場是穩定的」。

貿易戰
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

經濟解析／人民幣重貶 楊應超：大陸飲鴆止渴

2019-08-06 12:41

匯市風雲起 謝金河：韓元若煞不住車 災難來臨！

2019-08-06 09:18

美列陸匯率操縱國 外媒：技術影響小 政治後果大

2019-08-06 14:44

陸反制加關稅！停買美農產品、加徵新關稅

2019-08-06 14:40

反制新招？中國國航停飛北京往來夏威夷航線

2019-08-06 14:17

影／被列貨幣操縱國 中國專家：論能力美國可能更強

2019-08-06 13:59

貶人民幣抵消加徵關稅 中國殺招實為雙面刃

2019-08-06 13:57

中國亮劍 2招報復川普 打匯率戰 停購美農產 衝擊破表

2019-08-06 13:55

大摩警告：對中關稅若升至25% 3季內就出現衰退

2019-08-06 13:54

美列大陸為匯率操縱國 陸暫停採購美農產品

2019-08-06 13:47

美列匯率操縱 中：符合金融市場守則

2019-08-06 12:53

暴風雨來了！人民幣「破7」11年首見，恐引發亞幣貶值骨牌效應

2019-08-06 12:32

美威脅加關稅 陸官媒連發5文：不願打但不怕打

2019-08-06 11:19

中國被列貨幣操縱國為象徵性 技術影響小但有政治後果

2019-08-06 11:09

大陸宣布暫停採購美農產品 華春瑩：美方違背共識

2019-08-06 10:14

人民幣的下一步？ 掐住「中間價」奪貿易戰主導權

2019-08-06 10:12

人民幣中間價未破7 貨幣戰疑慮稍減；日圓由升轉貶

2019-08-06 10:04

CNN：川普的貿易戰已失控 肯定對美國經濟不利

2019-08-06 09:19

美股分析師：報復力度若分1-10級 中國的會是11級！

2019-08-06 09:14

1分鐘看懂 被列為匯率操縱國會怎樣？

2019-08-06 08:16

美股道瓊指數暴跌767點 人民幣破7加劇貿易戰升級疑慮

2019-08-06 06:46

貿易戰急遽升溫 美股道瓊崩跌767點今年最慘

2019-08-06 06:36

美財政部宣布 中國為匯率操縱國

2019-08-06 06:30

新華社砲轟納瓦羅：煽動大國仇恨才是真正的罪惡

2019-08-06 04:08

美中貿易戰方酣 道瓊盤中狂瀉逾800點

2019-08-06 04:04

專家：長期經濟恐內傷

2019-08-06 01:42

北京表態「進口美國農產品沒停過」

2019-08-06 01:14

大陸宣布暫停採購美國農產品 貿易緊張恐升高

2019-08-06 01:07

易綱：不搞競爭性貶值

2019-08-06 00:49

川普痛批大陸貨幣操縱

2019-08-06 00:48

大陸促貶？「不能被美國抓到小辮子」

2019-08-06 00:46

專家解讀「破七」…人民幣當武器 大陸恐自傷

2019-08-06 00:41

美中貿易戰升溫！道瓊早盤跌500點 人民幣跌破7元大關

2019-08-05 21:53

川普再開砲 轟中國大陸「操控匯率」

2019-08-05 21:41

中方沒有採購美農產品實際行動？發改委：美指責不實

2019-08-05 18:33

回敬川普關稅威脅 傳北京已下令國企停購美國農產品

2019-08-05 11:15

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:35

川普推文又開砲 美再對陸貨加徵關稅

2019-08-03 01:29

大陸嗆美 要打就奉陪到底

2019-08-03 00:18
看更多

熱門文章

日本人看了都害羞的地名 竟出現在台灣

2019-08-06 11:17

美中貿易戰升溫！道瓊早盤跌500點 人民幣跌破7元大關

2019-08-05 21:53

1分鐘看懂 被列為匯率操縱國會怎樣？

2019-08-06 08:16

大陸宣布暫停採購美國農產品 貿易緊張恐升高

2019-08-06 01:07

56歲男求學就業受挫 啃老30年…父母亡後餓死家中

2019-08-06 09:54

美股道瓊指數暴跌767點 人民幣破7加劇貿易戰升級疑慮

2019-08-06 06:46

匯市風雲起 謝金河：韓元若煞不住車 災難來臨！

2019-08-06 09:18

人民幣「破7」後 全球匯率戰恐將全面開打

2019-08-05 17:18

美財政部宣布 中國為匯率操縱國

2019-08-06 06:30

美國財政部正式將中國列為貨幣操縱國

2019-08-06 06:09

四大關鍵問答 一次看懂人民幣「破7」意涵

2019-08-06 00:51

驚！國泰航空證實：用機上攝影機掌握乘客一舉一動

2019-08-06 10:41

新華社砲轟納瓦羅：煽動大國仇恨才是真正的罪惡

2019-08-06 04:08

為何昆布在海裡不會泡出高湯？ 超Q答案令網友致敬「辛苦了」

2019-08-06 11:49

貿易戰急遽升溫 美股道瓊崩跌767點今年最慘

2019-08-06 06:36

CNN：川普的貿易戰已失控 肯定對美國經濟不利

2019-08-06 09:19

川普再開砲 轟中國大陸「操控匯率」

2019-08-05 21:41

麥當勞新的紙吸管無法回收處理 舊的塑膠吸管反而可以

2019-08-06 09:50

震撼彈！印度打算廢除憲法保障喀什米爾的特殊地位

2019-08-05 15:24

人民幣貶破7 全球貨幣大戰點火

2019-08-06 00:50

美中貿易戰方酣 道瓊盤中狂瀉逾800點

2019-08-06 04:04

名家觀點／川普攪亂全球經貿秩序

2019-08-06 01:27

全球匯率戰開打？人民幣貶破7 川普怒批

2019-08-06 00:02

鬼月招惹色鬼上身 大馬少女深夜脫衣「自摸」

2019-08-05 15:40

23歲媽車上產女「有24指」 嬤一看嚇暈吐當年真相

2019-08-06 09:42

漁市場公廁「空氣有毒」 女高中生昏迷一週仍未醒

2019-08-05 22:04

美股分析師：報復力度若分1-10級 中國的會是11級！

2019-08-06 09:14

人民幣破7＋停購美農產品 大陸正準備因應貿易戰惡化

2019-08-06 00:51

超特別「螢光世界地圖」 設計理念引發網友共鳴

2019-08-05 18:18

經濟解析／人民幣重貶 楊應超：大陸飲鴆止渴

2019-08-06 12:41

大陸宣布暫停採購美農產品 華春瑩：美方違背共識

2019-08-06 10:14

經濟解析／陸被美列貨幣操縱國 貿易戰演為貨幣戰

2019-08-06 08:32

減重冠軍瘦下來成人生勝利組 13年後結局令人唏噓

2019-08-06 11:35

英國脫歐陷僵局 民調顯示蘇格蘭民意挺英國獨立

2019-08-05 16:55

人民幣破7 外銀：中國央行將祭出兩大策略

2019-08-05 19:08

川普：大陸匯率操縱屬重大違規

2019-08-05 21:39

印度廢除憲法條文 要把異樣的喀什米爾同化

2019-08-05 23:39

熱浪侵襲！瑞典19歲女穿熱褲小背心坐巴士 司機稱太暴露拒載

2019-08-06 11:36

美國新一波關稅又要來 日企加速移出中國

2019-08-05 19:23

台股ADR全倒 台積電重挫4.3% 跟隨美台股下殺

2019-08-06 07:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top