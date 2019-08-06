美列匯率操縱 中：符合金融市場守則

2019-08-06 12:53 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



針對美國財政部5日晚間將中國列為匯率操縱國，中國央行持續跳針，回應都以官腔式說法，聲稱人民幣的貶值跟商業競爭無關，符合正常金融市場守則，中國也不可能違反對G20的承諾。美國經濟學者則認為，中國央行說的人民幣會回升不太可能，未來只要雙方貿易僵局持續，中國會干預讓人民幣繼續貶，國際市場資金不安全感加深，是雙方角力下的祭品。

學者：人民幣恐繼續走貶

針對中國讓人民幣貶到11年來的新低點、兌換美元破7，美國財政部長米努欽表示，將與IMF商討制裁中國的對策，但尚未有確切行動；分析師對此解釋，這是中、美雙方的博弈，貨幣、貿易都只是雙方出招的內容，而全球金融市場近期的震盪只能淪為雙方鬥法的犧牲品。

對於被美國貼上標籤，據《CNBC》報導，易綱的官腔回應與5日無異，他說，中國作為一個負責任的大國，絕不會違背對各國的諾言，目前人民幣的疲軟單純是市場力量所為，但作為強勢貨幣相信人民幣很快就會回升。不過此言很快被美國經濟學者亞當斯打臉，他預測，只要貿易戰持續僵持，人民幣兌美元可能再貶。

匯率操縱國定義

《路透社》補充，美國列上匯率操縱國的判斷標準包含三點，包含：該經濟體的全球貿易是否長期維持順差、對美國是否有巨額貿易順差、持續單向干預匯率市場，依照美國標準，中國本次顯然通通符合。

依照美的應對措施，多半會要求與列表上的國家進行私下談判、予以處罰（像是被美國列為購買商品合約的黑名單）。而台灣也曾在美國的匯率操縱國列表上，1988年台灣與韓國同時上榜，最後一個被美國認定操縱匯率以利出口的國家正是1994年的中國。

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