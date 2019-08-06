暴風雨來了！人民幣「破7」11年首見，恐引發亞幣貶值骨牌效應

2019-08-06 12:32 商業周刊 楊少強／商業周刊



專家預測，在2019年底人民幣匯率將會落在7.2人民幣兌一美元。路透 分享 facebook

「暴風雨要來了！」人民幣兌美元匯價破7後，《金融時報》引述分析師如此說。8月5日，人民幣離岸、在岸匯價雙雙跌破7，是11年來首見，隨著「7」這個心理關卡被破，市場預測人民幣未來恐將進一步下跌。

自貿易戰開打以來，坊間一直有鼓吹人民幣貶值以抵銷關稅的呼聲。例如香港恒生私人銀行主管陸庭龍在《信報》撰文表示，美國加關稅10％、人民幣貶值10％就可「剛好抵銷」。

但這種手段卻是兩面刃，因為中、美貿易爭端一直在商品領域，若中國用人民幣貶值救出口，就是將戰火擴大到貨幣領域。美國財政部每年5月、10月都會推出「匯率操縱國」名單，若中國用貶值應對貿易戰，被列入匯率操縱國，遭美國制裁機率將大升，因此即使貿易戰不斷升級，中國也一直不太願意讓人民幣貶破「7」這個關卡。

然而近來兩個客觀因素變化，使得中國放棄這道防線。首先就是中、美翻臉。今年7月底上海貿易談判雙方未達成共識，川普立刻對中國剩下的3,000億美元進口品加徵10％關稅；中國指責美國「出爾反爾」，彭博社報導，中國當局已要求國企停止進口美國農產品，雙方幾乎撕破臉。

既然沒被列入匯率操縱國還是被加關稅，中國乾脆讓人民幣貶值，至少還能抵銷關稅衝擊，「7」這道防線自也不須再守。《金融時報》引述信貸機構NAB分析師譚（Christy Tan）的說法，中國雖不願用人民幣貶值來應對貿易戰，但是「中國已幾乎對所有美國進口品都加關稅，（若要報復美國）人民幣就成為一個選項。」

中國棄守「7」防線的另一原因是經濟趨緩，今年第二季中國經濟成長率6.2％，創27年來新低，主因就是內需不振。

例如民間消費對中國經濟成長的貢獻從2018年第三季78％，劇降至2019第二季60％，投資對經濟成長貢獻由32％降至19％。在當局不斷減稅、公部門擴大投資下，內需仍無起色，若要維持成長，只能依賴淨出口，放手人民幣跌破7就成為必要之惡。

人民幣破7後，人民銀行為淡化衝擊，發聲明表示：人民幣匯價「有漲有落，都是正常的。」「人民銀行有經驗、有信心、有能力保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定。」

然而，「破7」並不像人行所說如此輕鬆。中國人民銀行前統計司長盛松成就曾撰文表示，人民幣匯價「6.9」與「7」完全不同，「破7」對人們心理衝擊非常大，因為這意味著人民銀行並沒有保匯率的決心，跌破此關卡後，「將引發市場大量停損交易。」

盛松成分析，在投資者看來，既然人行無心保7，「原來不做空的也跑去做空，本來做多的也不做多。」人民幣就不會只跌到7，而是會跌到7.1甚至7.2。原本人民幣在6.8時，人行要穩定匯率，可能只要花100億美元，但破7後要再穩匯率，可能就要200億甚至300億美元，因此盛松成說：「人民幣匯率『7』是一個重要的心理關口。」

這就是為何人民幣破7後，大多分析師預測人民幣將進一步貶值。摩根大通（JP Morgan）預估，人民幣到今年底會貶至7.1，到明年3月會貶到7.15。德國商業銀行（Commerzbank）分析師周浩（Hao Zhou，譯音）認為，人民幣破7後，將引發包括亞洲貨幣在內的貶值潮，屆時市場將有更多避險動作，「暴風雨要來了。」

不過也有人認為再貶空間有限。《華爾街日報》引述渣打銀行經濟學家丁（Shuang Ding）的看法：中國不會讓人民幣貶值太多，因為「北京的最終目標，仍是在開放金融市場之時，維持外資對中國的信心。」此外，不貶太多，也是要保留一絲與美國復談的機會。

2020年美國總統川普將尋求連任，在塵埃落定前，市場隨時可能因各種不確定因素而變天，人民幣走勢也更難預料，尋求安穩的投資人或許暫時觀望方是上策。

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