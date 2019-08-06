人民幣的下一步？ 掐住「中間價」奪貿易戰主導權

2019-08-06 10:12 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



在北京和華盛頓之間的貿易戰再次升級之後，人民幣兌美元匯率跨越了一個備受密切關注的心理關卡。 美聯社 分享 facebook 在北京和華盛頓之間的貿易戰再次升級之後，人民幣兌美元匯率跨越了一個備受密切關注的心理關卡。川普氣壞了，颱風尾也掃到聯準會(Fed)。

川普總統5日推文指責中國操縱人民幣，「中國將其貨幣價格降至歷史最低點，這就是『貨幣操縱』。Fed聽到了嗎？這是個嚴重的違規行為，隨著時間演進將會大大削弱中國！」

亞洲交易時段晚盤，在岸人民幣兌美元匯率報7.0507，而離岸人民幣兌美元匯率為7.0980。這是中國人民幣2008年全球金融危機期間來首度突破7元水平。

在美國總統川普上周意外宣布將於9月1日起對未徵稅的3000億元中國商品加徵關稅後，人民幣5日意外大幅走弱。

美國商銀美林全球研究銀行(Bank of America Merrill Lynch Global Research)亞洲利率和外匯策略聯席主管皮龍(Claudio Piron)表示，「我認為這顯然是一種過去中國不願採行的報復行為。」

中國人民銀行否認人民幣貶值是對美國關稅的反擊。中國人民銀行行長易綱5日發表聲明表示，中國「不會進行競爭性貶值，不將匯率用於競爭目的，不以匯率作為處理貿易糾紛等外部干擾的工具」。

中國央行5日將人民幣兌美元的中間價定在6.9225，這是2018年12月以來的最低水平。人民幣不像其他主要貨幣那樣自由交易。中國央行每天設定中間價，允許人民幣在2%範圍內波動。

皮龍表示，中國人民銀行5日的人民幣匯率中間價設定可能「驅使」人民幣走低。他說，「這個價位代表的訊息是：未來走勢最終透過中間價來實現。」

他表示，將中間價「顯著」置於6.9以上就足以表明中國「可能想重獲主導權」。

就其自身而言，中國央行5日表示有信心能夠保持人民幣基本穩定。在其網站上發布的聲明中，人行主要將人民幣的跌勢歸咎於貿易保護主義和對中國商品加徵的關稅。

經濟學者普遍建議投資人觀望中國人民幣走勢的進一步發展。

渣打銀行全球首席經濟學者曼恩(David Mann)指出，「只要它是一次性的，且每個人都認為的確如此，那就沒關係。」「如果市場相信這只有一次性，那麼市場就不會因資金流出而感到頭痛，而且其他貨幣也不會有此持續反應。」

瑞穗銀行(Mizuho Bank)經濟與戰略主管瓦拉珊(Vishnu Varathan)表示，「我們真正想要關注的是美國如何解釋這個問題，因為川普一樣可以隨時對其匯率進行干預。」