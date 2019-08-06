匯市風雲起 謝金河：韓元若煞不住車 災難來臨！

2019-08-06 09:18 聯合新聞網 綜合報導



人民幣貶破7元兌1美元關卡，讓貿易戰火再度惡化，財訊傳媒董事長謝金河在臉書發文直指，「又進入一個新時代！」美中貿易戰形同攤牌，雙方似乎都有不席一戰的準備。

謝金河認為，人民幣兌美元匯價「破7」，這是1994年朱鎔基匯改以來最大的變化，也宣示人民幣進入七字頭的時代。過去，台灣民眾喜歡投資人民幣，一旦人民幣有大變化，投資人都大虧，TRF就是一個慘劇，這次人民幣急貶，一定有人受傷害。

然而貿易戰之下最大苦主其實是韓元。他表示，這幾天韓元同樣跌勢驚人，韓元在5日創下1217.73的新低，等於回到2016，包括這次的日韓貿易戰，日本用三樣化學材料的威力，可能讓今年的南韓變成自1997年以來最辛苦的一年。

對於新台幣的因應，謝金河則認為值得肯定，台幣匯市昨（5）日爆出32.425億美元巨量，為史上第七大，交易熱烈程度逾十年來首見，終場重貶2.52角，收31.628元，為逾兩年半最低。但他表示，新台幣還算穩健，比較機動應變。

針對這波匯率戰，他也示警，呼籲大家最好緊盯人民幣及韓元動向。他觀察，人民幣不能自由兌換，影響沒有那麼大，心理層面影響較大，然而，「韓元若煞不住車，南韓經濟恐有災難！」