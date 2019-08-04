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無懼難「關」 央視五連發嗆美

2019-08-04 17:04世界日報 中國新聞組╱上海4日電

針對美方擬對3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，央視新聞聯播2日晚罕見五連發，發出正面回應。官方表態、媒體評論、專家分析，五連發除了亮明中方態度外，也指向一個問題：唯有堅持建設性的做法，才能換來建設性的成果。

央視新聞報導，首先是中國商務部發言人的表態《中方強烈反對並將採取必要措施堅決捍衛自身利益》：美方此舉嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，背離正確的軌道，無益於解決問題，中方對此強烈不滿、堅決反對。如果美方加徵關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要的反制措施，堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益，一切後果全部由美方承擔。

接著是中國外交部發言人的表態《不會接受任何極限施壓和恐嚇訛詐》：中方始終認為貿易戰沒有贏家。我們不想打，但也不怕打。中方不會接受任何極限施壓和恐嚇訛詐，在重大原則問題上我們一寸也不會讓步。我們希望美方認清形勢，放棄幻想，糾正錯誤，回到通過平等和相互尊重基礎上的磋商解決問題的正確軌道上來。

據報導，當天《新聞聯播》還報導3日出版的《人民日報》將發表鐘聲文章，題目是《關稅大棒逆民意，也解決不了問題》。

文章說，國家之間的事情，無論怎樣鬧來鬧去，最終的解決方式都是坐下來談。關稅大棒逆民意、違諾言，解決不了問題。中國重信守諾，誠心誠意致力於國際合作，但絕不懼怕任何極限施壓。

報導稱，央視配發的國際銳評《極限施壓根本解決不了問題》也明確指出，美方一些人別老拿要對3000億美元中國輸美產品加徵關稅說事，中國人歷來不惹事也不怕事，對於美方言而無信再度加徵關稅，中方有底氣也有能力應對。美方要想真正解決經貿關切，就應及時糾正錯誤，堅持平等和相互尊重，回到解決問題的正確軌道上來。

此外，復旦大學國際關係與公共事務學院研究員沈逸分析認為，美方無視中方的誠意，違背中美兩國元首在大阪會晤達成的共識，再次進行所謂極限施壓是極其不負責任的。中國自始至終表現出充分的誠意，但不代表說中國會屈從這種極限施壓的錯誤策略，中方必然會採取必要的反制措施，堅決捍衛國家利益。

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