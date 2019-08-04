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稀土戰反制美國 中國學者不認同

2019-08-04 15:03世界日報 編譯中心／綜合3日電

中國稀土生產公司的主要競爭對手是澳洲礦業公司萊納斯集團公司（Lynas Corp.），該公司似乎將獲得在馬來西亞開展工作的「綠燈」，這可能激化世界市場上的競爭。而且在川普總統作出自9月1日起對3000億元中國輸美商品加徵10%關稅的情況下，就出現了一個主要問題—美中貿易戰激化是否將影響到稀土行業。

馬來西亞商界對澳洲萊納斯集團公司的經濟生命力、其與中國在世界市場上競爭的潛力具有決定性的意義。如今，澳洲萊納斯集團公司的生產廠是在世界永磁供應鏈方面替代中國的唯一方案，這為公司注入了全球戰略意義。公司的重要性還由它向中國以外的客戶供應產品這一點來決定。中國現在生產了90%左右的世界稀土。

俄羅斯衛星通訊社報導，在美中貿易戰激化的背景下，美國嚴重擔心沒有稀土可進口。他們緊急開始尋找中國稀土出口的替代方案。德克薩斯州的藍線礦業公司（Blue Line Mining）與澳洲萊納斯集團公司簽署了交易合同。雙方計畫在美國建造目前唯一一家從美國境內開採的礦石中生產稀土的大型企業。

如果澳洲萊納斯集團公司的事情的確進展順利，那麼這將加強該公司產品在市場上的競爭力。與此同時，中國在稀土市場遊戲中出了一張牌。政府探討了建立有助於追蹤稀土出口情況、協商稀土海外供應情況的機制的可能性；與此同時，可能採取額外措施，防止非法開採稀土和運往國外。

中國國務院發改委推出的措施，為那些認為中國可能利用本國在稀土金屬市場的壟斷地位以在貿易談判中向美方施壓的人加強了論據。

一些中國專家認為，中國加強高效控制稀土生產業是由其「綠色經濟」需求引起的。有意見稱，中國這麼做是在準備把它們用作貿易戰中的反制措施，而且美國不隱瞞自己嚴重擔心這一點，繼續建造防線。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘在接受俄羅斯衛星通訊社採訪時，排除了貿易戰擴大到稀土行業的可能性。

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