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升級關稅戰？美銀：布蘭特原油每桶恐再跌30元

2019-08-04 15:01世界日報 編譯林奕榮黃淑玲／綜合3日電

原油需求將日減50萬桶，油價跌30元。 路透社
原油需求將日減50萬桶，油價跌30元。 路透社
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國際油價上周歷經逾40年單日最大跌幅，周線也收黑，因樂觀的美國就業數據不足以抵銷美中貿易戰升溫的疑慮。美銀預測，美中新一輪關稅戰若真爆發，布蘭特原油最多可能每桶再跌30元。

西德州原油期貨2日收漲3.2%至每桶55.66元，但上周四暴跌7.9%，周線因而收低1%。布蘭特原油周五收漲2.3%至每桶61.89元，1日則重挫7%，一周來下挫2.3%。

聯準會（Fed）日前儘管宣布降息，但也表示未必繼續降息，加上川普總統1日宣布將對中國其餘3000億元輸美商品加徵關稅，令貿易緊張形勢升高，也加劇市場對全球能源需求下滑的疑慮。JBC能源公司的報告則指出，投資人預期中國可能對美國發動報復，油價可能持續震盪。

美銀也表示，美對中的最新關稅措施可能削弱全球原油需求，並引發北京報復，布蘭特價格可能跌20至30元。美銀分析師指出：「全球原油消費的成長，目前位於近十年來最疲軟水準，預期美國對中國最新一輪關稅措施，將使全球原油需求每天減少25萬至50萬桶。」

利率期貨顯示，投資人目前預測聯準會下個月會繼續降息的機率高達96%，反映出市場認為美中貿易戰再次升級，聯準會必須更放鬆貨幣政策，以因應可能的經濟衝擊。

美國短期利率期貨交易商在川普1日突然宣布對另一批中國商品加徵關稅後，芝商所（CME）的聯邦利率預測工具FedWatch應聲勁揚，9月降息機率最新預測高達96%。距此不過24小時前，交易商還因為Fed主席鮑爾所說，7月底的降息決策不是長期寬鬆的開始，而削減對9月會再接著降息的押注。

川普推文加稅的同一天，美國公布就業數據。7月的工作機會增幅走緩，工廠減少勞工工時，安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗說，勞動市場仍屬健康，「下個月Fed要再降息恐很難站得住腳。」

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