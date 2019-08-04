川普談關稅：中國付美數百億 美消費者沒多花錢

2019-08-04 14:55 世界日報 編譯 世界日報 編譯 林奕榮 ／綜合報導



美國總統川普 分享 facebook

美國總統川普3日在推特表示，與中國相關的議題「進展良好」，並堅稱進口稅並未如經濟學者所言轉嫁到美國消費者身上，美國消費者並沒有為這些新徵的關稅埋單。

川普在推文中表示，與中國相關的議題「進展非常好，他們正向我們支付數百億元，他們是通過貨幣貶值並注入大量資金維持他們的系統運轉的方法，才得以向我們支付關稅的。目前為止我們的消費者沒有付出什麼—而且沒有通貨膨脹，也沒靠聯準會（Fed）幫忙！」

雖未提出證據，但川普仍推文宣稱許多國家正要求與美國協商出「真正的貿易協議」、「他們不想成為美國加徵關稅的目標」。

川普2日無預警地決定將對中國另外3000億元輸美商品加徵10%關稅，引發金融市場震撼，也終結了持續一個月的貿易休兵，中國已在3日矢言反擊。

路透報導，關稅的目的是讓外國進口產品更加昂貴，以增加國內的產品生產，除非國際出口商降低價格；可是，目前沒有證據顯示中國正在削減出口產品的價格、以適應川普的關稅。

不過，美國國家經濟局（National Bureau of Economic）3月發表的一項研究顯示，2018年徵收的所有關稅成本，都轉嫁到了美國消費者身上。

法廣之聲報導，美中貿易戰升級除了會給全球股市和美國經濟帶來影響外，還會給中國國內的經濟局勢和兩國間的貿易現狀，及全球產業鏈分布等造成不等的改變。

中國新任常駐聯合國代表張軍回應稱，北京肯定會採取「必要的反制措施」來保護自己的權利，並直言川普加徵關稅的舉動是「不理性、不負責任的行為」。

張軍說，「中國的立場非常明確，如果美國想談判，我們就會談，如果他們想打貿易戰，我們就打。」他還稱，「我們也敦促美國回到正確的軌道上來，通過正確的方式找到正確的解決辦法。」