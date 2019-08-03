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為何冷對習近平厚待金正恩？ 川普打的是這個算盤

2019-08-03 14:21世界日報 華盛頓記者 張加

川普總統上月底赴日本大阪G20，和中國國家主席習近平在場邊舉行「川習會」，雙方達成貿易戰休兵共識；到兩韓非軍事區「川金握手會」，雙方同意恢復談判。六月底，美國與中國、北韓談判看似拉回正軌，一個月後，卻出現脫軌跡象。

川普當時的表現，讓擔心美中貿易戰升溫、美國北韓關係緊張的人鬆了一口氣，連一些過去批川普不懂外交的學者，也讚賞川普願意伸出手，化解僵局。

然而，這一個月以來，美中、美朝談判都未取得重大進展，川普對兩國的態度，卻大不同。

川普8月1日宣布，對3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，原因是習近平答應要增加採購美國農產品，以及阻止芬太尼從中國流入美國，都沒做到，且談判速度也不夠快。

反觀北韓在8天內三度試射短程飛彈，川普未譴責金正恩的挑釁、背信，還幫金正恩解釋，稱雙方沒談過短程飛彈，因此金正恩沒有違反對美承諾；川普2日並透過推特說，相信金正恩對北韓有著美好的願景，會做對的事，不會讓「他的朋友、川普總統失望」。

習近平和金正恩同樣都是川普掛在嘴上的「朋友」，為何川普熱待金正恩，冷對習近平？問題或許不在信任與否，而在川普選民是否有感。

美國與北韓過去隔空互罵、喊打，雖然部分支持者挺川普強勢對抗北韓，但多數美國人民其實擔心安全、害怕開戰。美國北韓維持良好關係，獲多數川普選民支持，或許只要北韓不威脅美國本土，川普就能對選民有所交代。

但中國不增加購買美國農產品，或改善其不公平貿易行為，讓川普難以向他重視的企業、農民、勞工交代。

川普尋求連任，已開始競選活動，無論中國與北韓是否可信，川普需要的是端出成績，讓選民相信他能再為美國拚4年。

只不過，川普追求提升國內選民好感的同時，恐怕正降低自身在國際的可信程度，北韓短程飛彈可能威脅到的日本、南韓等美國盟友，是否還能相信川普？

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