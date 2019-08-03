親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

桃園爆滿支持者追韓國瑜 廟方主委驚：20年來最熱情的一次

我們與熊的距離 專家：即將面對有熊國

嗆川普「言而無信」中國放話：要打就打 奉陪到底

2019-08-03 14:23世界日報 記者許依晨／北京報導

川普總統宣布9月起再對中國剩餘3000億元商品加徵10%關稅，中國外交部發言人華春瑩2日表示，新一輪措施是將美國家庭作為貿易戰談判的人質，且徵稅對美國消費者的打擊遠大於中國製造商；面對貿易戰，「談，大門敞開；打，堅決奉陪到底。」

美中將於9月於美國進行下一輪經貿磋商，美中暫時休兵期間，川普不僅在推特發文宣布加徵關稅，還說若中國領導人習近平不加緊腳步達成貿易協議，就會上調加徵稅率，引來中國官方強硬回應。

華春瑩2日在外交部例行記者會上表示，中美兩國元首不久前都同意，在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商，美方不再對中國的產品加徵新的關稅；言猶在耳，上海磋商也剛剛結束，美方又宣布稱要進行新一輪的加徵關稅，這顯然是與兩國元首大阪會晤共識不符，再次讓世界見識美方的出爾反爾、言而無信。

華春瑩指出，新一輪措施是將美國家庭作為貿易戰談判的人質，美國家庭不應該淪為美國政府打貿易戰的棋子。她重申，中方的立場始終如一，「談，大門敞開；打，堅決奉陪到底」，所以是打還是談，球現在在美國一方。

至於原定9月在美國繼續舉行的磋商是否如期進行，華春瑩則表示，任何磋商、談判必須基於平等和相互尊重基礎，堅決反對一方面說要談，一方面又實施極限施壓，這樣的做法不具建設性也不可取。

中國商務部新聞發言人也指出，中方對美國再度加徵關稅強烈不滿、堅決反對，中方將不得不採取必要的反制措施，堅決捍國家核心利益和人民根本利益，「一切後果全部由美方承擔。」

中國商務部發言人表示，美方加稅舉動嚴重違背美中兩國元首大阪會晤共識，背離了正確的軌道，無益於解決問題；美方升級貿易摩擦加徵關稅不符合美中兩國人民利益和世界人民利益，將對世界經濟產生衰退性影響；中方始終認為貿易戰沒有贏家，不想打、不怕打，但必要時不得不打。

美中關稅戰升級之際，美國國務卿龐培歐（左）與中國外交部長王毅（右）在東協會議手拉...
美中關稅戰升級之際，美國國務卿龐培歐（左）與中國外交部長王毅（右）在東協會議手拉手準備拍攝大合照。 (Getty Images)
分享

貿易戰川普關稅
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

川普加碼威脅：中國9月前沒作為 等著再加稅

2019-08-03 14:27

為何冷對習近平厚待金正恩？ 川普打的是這個算盤

2019-08-03 14:21

貿戰掃向成品 消費者直接受害

2019-08-03 13:18

川普威脅大幅提高關稅 中國揚言反制

2019-08-03 13:10

貿易戰商兩敗俱傷／美中進出口貿易 減少逾1成

2019-08-03 13:05

美銀美林：美國新關稅恐促使中國購買伊朗石油

2019-08-03 11:17

兩敗俱傷！美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

美中貿易戰升級？川普威脅 可大幅提升關稅稅率

2019-08-03 06:02

川普推文又開砲 美再對陸貨加徵關稅

2019-08-03 01:29

貿易戰又升溫 川普突再對陸加稅 陸回擊：採必要反制

2019-08-03 00:37

美中、日韓兩個貿易戰場 打亂電子產業鏈

2019-08-03 00:27

大陸嗆美 要打就奉陪到底

2019-08-03 00:18

陸嗆川普：把美國消費者當貿易戰人質

2019-08-03 00:18

新一輪關稅清單 重傷美消費、電子產品業

2019-08-03 00:16

川普極限施壓 美中終局之戰難料

2019-08-03 00:13

川普再對大陸揮關稅大刀 人民幣應聲重貶

2019-08-03 00:00

陸政策彈藥豐沛 回擊貿易戰空間大

2019-08-03 00:00

美中兩強對弈 大玩虛張聲勢

2019-08-03 00:00

空手而歸 川普突擊加稅主因

2019-08-03 00:00

進出口雙降！美最大貿易夥伴國位置 陸遭墨西哥取代

2019-08-02 22:23

美中自認握貿易戰致勝王牌 專家：其實都虛張聲勢

2019-08-02 18:03

中美九月經貿磋商 陸外交部：需要美方展現誠意與誠信

2019-08-02 17:49

川普再揚言對中國加徵關稅 北京：奉陪到底

2019-08-02 16:47

中美政治有時差 川普時間快過北戴河

2019-08-02 16:24

貿易戰延燒 川普抱怨習近平：答應的都沒做到

2019-08-02 14:24

川普加稅 美製造業委外生產仍超過回流

2019-08-02 14:23

川普再對陸祭新關稅 揚言「稅翻中國」

2019-08-02 14:20

展現誠意被逆襲？ 中方稱已加碼買進美國農產品

2019-08-02 13:31

一手給優惠，另一手拿走… 川普這一刀 有人噓有人誇

2019-08-02 13:19

美中猛鬥氣，我們被夾殺…這波新關稅直接衝擊你和我

2019-08-02 13:15

貿易戰！對付中國不惜代價 川普大肆補貼農民

2019-08-02 13:12

貿易戰拖累！美中投資額創5年新低 美製造業活動指數連4降

2019-08-02 13:07

影／川普對中國加徵新關稅 怪習近平不守承諾

2019-08-02 12:59

中美貿易決戰九月？川普對中國不耐煩的加徵關稅突襲

2019-08-02 12:04

川普祭加稅 王毅回嗆：非解決經貿摩擦方法

2019-08-02 11:29
看更多

熱門文章

互相傷害！南韓也宣布出口「白名單」剔除日本

2019-08-02 16:28

直播中哺乳不小心露點 影片遭封她抗議後恢復上架

2019-08-02 19:36

印度淋浴間「高難度設計」被瘋傳 他想洗澡找不到開關

2019-08-02 18:51

夠尷尬！不給美國老大哥面子 日韓外長勉強合照但拒握手

2019-08-02 18:55

印尼蘇門答臘發生規模6.9地震！當局發海嘯警報

2019-08-02 20:56

英破紀錄熱浪奪上千條命 屍體堆成山超嚇人

2019-08-03 12:16

想吃麥當勞...10歲女童偷開媽媽的車 結局悲慘還沒吃到

2019-08-02 21:41

兩敗俱傷！美中彼此出口跌逾一成 美最大貿易夥伴換人

2019-08-03 09:08

太熱了！格陵蘭一天融掉110億噸冰川

2019-08-02 23:19

氣pupu！川普演說遭打斷 疑以不雅動作反嗆抗議者

2019-08-03 11:27

川普再揚言對中國加徵關稅 北京：奉陪到底

2019-08-02 16:47

美中貿易戰升級？川普威脅 可大幅提升關稅稅率

2019-08-03 06:02

影／權力遊戲「君臨城」在這裡！古城夕陽美翻

2019-08-02 17:10

夏威夷聖山又要蓋這東西 水行俠跟巨石強森都坐不住了

2019-08-03 09:00

進出口雙降！美最大貿易夥伴國位置 陸遭墨西哥取代

2019-08-02 22:23

大陸嗆美 要打就奉陪到底

2019-08-03 00:18

川普極限施壓 美中終局之戰難料

2019-08-03 00:13

紐時：貿易戰反送中難解 北京煽動反美情緒

2019-08-03 08:05

美中自認握貿易戰致勝王牌 專家：其實都虛張聲勢

2019-08-02 18:03

川普推文又開砲 美再對陸貨加徵關稅

2019-08-03 01:29

北韓8天3試射 南韓驚覺不對

2019-08-03 00:07

買不到瓶裝水了！前往舊金山機場旅客請自備水瓶

2019-08-03 13:07

突破日韓貿易僵局 只剩這一招

2019-08-02 22:23

中程飛彈條約瓦解 全球軍備賽再起

2019-08-03 00:14

比馬克宏大兩輪 法第一夫人做3小時整形手術

2019-08-03 12:41

川普推特放砲 3分鐘看懂全球股債匯油金大地震

2019-08-02 17:14

貿易戰又升溫 川普突再對陸加稅 陸回擊：採必要反制

2019-08-03 00:37

美銀美林：美國新關稅恐促使中國購買伊朗石油

2019-08-03 11:17

影／清除海洋塑膠微粒有解！愛爾蘭青年發明獲大獎

2019-08-03 13:12

分析師：川普新一輪關稅是拿美國經濟開刀

2019-08-02 18:34

日韓貿易戰互毆 全球供應鏈受傷

2019-08-03 00:29

中國駐聯合國大使：北京準備好在貿易上與美國對抗

2019-08-03 04:09

自己丟的自己撿！ 男子被罰爬下山谷撿冰箱

2019-08-03 14:40

新一輪關稅清單 重傷美消費、電子產品業

2019-08-03 00:16

日韓也開戰！各被踢出白名單 還衝擊軍事合作

2019-08-03 00:07

中美政治有時差 川普時間快過北戴河

2019-08-02 16:24

陸政策彈藥豐沛 回擊貿易戰空間大

2019-08-03 00:00

雷克里夫爭議多 川普撤回情報總監提名

2019-08-03 08:00

海嘯動盪 美青年淪「租屋世代」

2019-08-03 00:27

萊茵河乾旱恐再次影響船運 衝擊德國工業

2019-08-03 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top