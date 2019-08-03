嗆川普「言而無信」中國放話：要打就打 奉陪到底

2019-08-03 14:23 世界日報 記者 世界日報 記者 許依晨 ／北京報導



川普總統宣布9月起再對中國剩餘3000億元商品加徵10%關稅，中國外交部發言人華春瑩2日表示，新一輪措施是將美國家庭作為貿易戰談判的人質，且徵稅對美國消費者的打擊遠大於中國製造商；面對貿易戰，「談，大門敞開；打，堅決奉陪到底。」

美中將於9月於美國進行下一輪經貿磋商，美中暫時休兵期間，川普不僅在推特發文宣布加徵關稅，還說若中國領導人習近平不加緊腳步達成貿易協議，就會上調加徵稅率，引來中國官方強硬回應。

華春瑩2日在外交部例行記者會上表示，中美兩國元首不久前都同意，在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商，美方不再對中國的產品加徵新的關稅；言猶在耳，上海磋商也剛剛結束，美方又宣布稱要進行新一輪的加徵關稅，這顯然是與兩國元首大阪會晤共識不符，再次讓世界見識美方的出爾反爾、言而無信。

華春瑩指出，新一輪措施是將美國家庭作為貿易戰談判的人質，美國家庭不應該淪為美國政府打貿易戰的棋子。她重申，中方的立場始終如一，「談，大門敞開；打，堅決奉陪到底」，所以是打還是談，球現在在美國一方。

至於原定9月在美國繼續舉行的磋商是否如期進行，華春瑩則表示，任何磋商、談判必須基於平等和相互尊重基礎，堅決反對一方面說要談，一方面又實施極限施壓，這樣的做法不具建設性也不可取。

中國商務部新聞發言人也指出，中方對美國再度加徵關稅強烈不滿、堅決反對，中方將不得不採取必要的反制措施，堅決捍國家核心利益和人民根本利益，「一切後果全部由美方承擔。」

中國商務部發言人表示，美方加稅舉動嚴重違背美中兩國元首大阪會晤共識，背離了正確的軌道，無益於解決問題；美方升級貿易摩擦加徵關稅不符合美中兩國人民利益和世界人民利益，將對世界經濟產生衰退性影響；中方始終認為貿易戰沒有贏家，不想打、不怕打，但必要時不得不打。