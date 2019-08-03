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川普加碼威脅：中國9月前沒作為 等著再加稅

2019-08-03 14:27世界日報 記者張加／華盛頓報導

川普總統1日宣布，9月1日將對3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，中方強硬表態，指必要時將反制；川普2日進一步威脅，若中國在9月1日前沒有作為，只要他想，就可以大幅提升關稅稅率。

美中貿談團隊剛結束在上海的新一輪貿易談判，川普1日卻宣布，自9月1日起，對其餘3000億美元中國輸美商品「小幅」加徵10%關稅。

美國政治新聞網站Politico引述知情人士說法報導，美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）與財政部長米努勤（Stephen Mnuchin）從上海返美後，向川普報告，中方官員並沒有提出新的提案，以結束自5月以來的僵局，這讓川普對中方的不滿爆發。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）2日告訴媒體，就美中貿易進展而言，總統並不滿意；庫德洛還說，關稅生效前還有一個月的時間，一個月內可以發生很多好事。

川普2日前往新澤西州前，在白宮南草坪回應媒體提問，被問及中方如何能避免新關稅措施在9月1日生效；川普回應，中方得做很多事才能扭轉局面，若中方不這麼做，他總是可以大幅提升關稅。

川普說，「換句話說，我可以提升它（關稅稅率）。如果我想，我可以提升到很高。」

川普表示，美方無法與中方達成平等的協議，而是必須達成更好的協議，因為現在是不公平競爭，而他正在扭轉局面。

在美中恢復貿易談判之際，川普突然發難，宣布向中國進口貨加徵10%關稅，圖為一艘貨...
在美中恢復貿易談判之際，川普突然發難，宣布向中國進口貨加徵10%關稅，圖為一艘貨櫃輪在加州長堤港卸貨。(Getty Images)
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貿易戰川普關稅
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