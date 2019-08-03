貿戰掃向成品 消費者直接受害

2019-08-03 13:18 世界日報 記者 世界日報 記者 楊青 ／洛杉磯報導



川普總統1日推文宣布，將從9月1日開始對中國3000億元進口商品加徵10%關稅。新的關稅直接衝擊製成品和民生製品，雙邊貿易戰的「陪葬者」從製造商、進口商、銷售商進一步擴大到普通百姓。華人進口商表示，今年感恩節和耶誕節，民口袋將會感受到嚴重縮水。

美國華人總商會會長程遠表示，新一輪對中國進口商品的加稅主要是針對製成品而非原料，影響面可能會涉及從中國進口的幾乎所有製成品，包括小家電、運動鞋、平板電腦、婚紗和其他禮服等等。他表示，早在今年初開始的第一批加徵稅商品當中，不少華商已深受影響，如今不僅商家的壓力雪上加霜，老百姓工資不漲，口袋負擔愈來愈重。

洛杉磯中國高檔服裝進口商楊國棟表示，作服裝出口大國，中國來美服裝一直被列入單獨談判的範疇，多年來，中國全棉服裝很受美國歡迎，關稅在5至7%之間，但化纖服裝關稅已高達32%，9月份如果再調漲10%，可以預見此類進口服裝將受重創。

從1981年起將近40年來一直從事服裝製造與經營，楊國棟在寧波的服裝工廠員工曾多達600人。他表示，近年因房地產、勞工價格節節攀升，出口美國低檔服裝受到嚴重擠壓，他的工廠也一度縮水十倍。最後只能遷往緬甸，生產羽絨服和夾克衫等高檔服裝。不過他表示，為避免關稅增加後可能遭遇的市場銷售壓力，減少進貨是可以預見的。

美國華人總商會常務副會長葉青梅經營的包廂進口生意，同樣因貿易戰四面楚歌。她表示，中國進口美國包廂關稅，從之前的20%增加到現在的45%。現在再要加稅，逼得像她這樣的在美進口商轉移到柬埔寨和越南等國採購。她預計貿易戰繼續升級，中國很多做美國市場的企業都要關門。

南艾爾蒙地櫥櫃和木地板進口商林建良表示，從今年6月開始列入25%的加稅行業後，生意幾乎是一落千丈。他從事櫥櫃和地板生意多年，高峰期進口櫥櫃供不應求。但最近幾個月關稅增加，零售只能跟著上調，生意明顯受到影響。

華人進口商表示，從中國進口貨物通常有三個月存貨，目前市場上銷售的中國進口貨物不會立即明顯漲價，但到今年年底的感恩節和耶誕節，再度漲價幾乎是肯定的。