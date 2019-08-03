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陸嗆川普：把美國消費者當貿易戰人質

2019-08-03 00:18聯合報 特派記者許依晨／北京報導

中共外交部發言人華春瑩指出，美國新一輪加徵關稅措施是將美國家庭作為貿易戰談判的人...
中共外交部發言人華春瑩指出，美國新一輪加徵關稅措施是將美國家庭作為貿易戰談判的人質。（中新社）
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美國總統川普昨天宣布九月起再對中國大陸剩餘三千億美元商品加徵百分之十關稅，正在泰國曼谷出席東協系列外長會議的大陸外交部長王毅表示，加徵關稅絕對不是解決經貿摩擦的正確方法。中共外交部發言人華春瑩則指出，新一輪措施是將美國家庭作為貿易戰談判的人質，且徵稅對美國消費者打擊，遠大於大陸製造商。

美中將於九月於美國進行下一輪經貿磋商，美中暫時休兵期間，川普不僅在推特發文宣布加徵關稅，還說若中國大陸領導人習近平不加緊腳步達成貿易協議，就會上調加徵稅率，引來大陸官方強硬回應。

華春瑩昨在例行記者會被問及此議題，她說，不久前中美兩國元首都同意在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商，美方不再對大陸的產品加徵新的關稅，言猶在耳，上海磋商也剛剛結束，美方又宣布稱要進行新一輪加徵關稅，這顯然是與中美元首大阪會晤共識不符，再次讓世界見識美方的出爾反爾、言而無信。

華春瑩指出，新一輪措施是將美國家庭作為貿易戰談判的人質，美國家庭不應該淪為美國政府打貿易戰的棋子。她重申，中方的立場始終如一，「談，大門敞開；打，堅決奉陪到底」，所以是打還是談，球現在在美國一方。

九月在美國繼續舉行的磋商是否如期進行，華春瑩表示，任何磋商、談判必須基於平等和相互尊重基礎，堅決反對一方面說要談，一方面又實施極限施壓，這樣的做法不具建設性也不可取。

中共商務部新聞發言人也指出，中方對此強烈不滿、堅決反對，中方將不得不採取必要的反制措施，堅決捍衞國家核心利益和人民根本利益，「一切後果全部由美方承擔」。

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