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川普極限施壓 美中終局之戰難料

2019-08-03 00:13聯合報 編譯陳韋廷／綜合報導

美中貿易戰升溫，美國總統川普宣布，將自下月起對剩餘三千億美元中國輸美商品加徵關稅...
美中貿易戰升溫，美國總統川普宣布，將自下月起對剩餘三千億美元中國輸美商品加徵關稅。圖為身處美中貿易戰最前線的加州長灘港。 （法新社）
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美中貿易戰火再次升溫，美國總統川普一日對中國大陸祭出新一波關稅攻勢，這項形同對中國產品全面課稅的舉措，嚇得全球投資人臉綠，並影響全球股匯債市表現。美國駐新加坡前大使海大衛（David Adelman）認為這場終局之戰，結果難料。

在川普威脅把關稅擴大到所有中國商品後，全球股市齊步走跌，人民幣貶值，而債券與避險貨幣則向上飆漲。亞洲與歐洲股市二日也追隨美股大跌，亞洲多國股市大幅收黑，陸股上證指數收低百分之一點四，日股和港股跌幅更逾百分之二，美股期貨也在盤前同步走跌。

這項關稅舉措若是實施，將代表美中貿易衝突的又一次升級，中國也將進行報復。新的關稅將於九月一日生效，包括智慧手機、服裝、玩具與其他消費品在內的三千億美元的中國商品。此前，美國已針對中國兩千五百億美元輸美商品徵收關稅。

川普在美國聯準會做出金融危機以來首次降息動作後宣布上述關稅，而此次降息被視為一種預防性舉措，防止美中貿易戰導致全球經濟成長惡化帶來的影響。川普批評降息幅度不夠。

中國「經濟改革與發展研究院」副院長陳甬軍認為，雙方日前在上海的談判草草結束，川普之所以在此時發出這樣的推文，乃是極限施壓的手段，壓迫中方來接受美方的條件。

「因為八月正是兩國工作小組為下一輪談判作準備的時期，川普此時拋出推文，放出風聲，就是希望在美國明年大選前達成對他比較有利的協議，從而取得政治資本。」

曾在歐巴馬執政期間擔任駐新加坡大使、現為禮德律師事務所合夥人海大衛則說，川普極度無法預測，目前並不清楚川普跟中國的貿易戰最終結局會是什麼，到底是為了減少貿易赤字，還是為了起訴其中一些跟投資有關的問題。

海大衛說，川普慢慢發現開徵關稅是少數他不用看國會臉色，只消敲打鍵盤發推文就能做到的事。美國是個購買力強大的消費型經濟體，即便這些關稅對中國造成長期影響，也不代表製造業和商品生產會回流美國。

有分析師指出，關稅當然衝擊中國，但也可能讓北京更不願意購買美國農產品，導致協議難產。

海大衛認為，川普與習近平都沒有退讓的壓力。美國經濟表現不差，將是川普競選連任的主軸。習近平將訴諸愛國主義，將川普發起的貿易戰描述成打壓中國崛起的圖謀，呼籲全民團結一心，對抗霸凌。

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