一手給優惠，另一手拿走… 川普這一刀 有人噓有人誇

川普宣布對中國銷美貨物加徵10%關稅，這個決策引發辯論。圖／世界日報提供 分享 facebook

川普總統宣布將從9月1日起對中國加徵新的進口關稅後，外界批判與支持聲音皆有，前白宮經濟顧問柯恩(Gary Cohn)與部份民主黨人認為，此舉抵消了去年起實施的減稅法案效益，傷害美國經濟；參院民主黨領袖舒默(Charles Schumer)卻罕見讚美川普，支持強硬應對中國。

「華盛頓郵報」報導，柯恩認為所有人在貿易戰都是輸家，因為關稅變數一日不除，企業界就無法放心投資，而且關稅升高了從中國進口重要產品的成本，抵銷川普視為重要政績的減稅法案效果，而且美國當前並未創造更多的製造業工作。

他接受英國廣播公司(BBC)訪問時說：「你要蓋廠房時，需要買鋼鐵、鋁，進口產品，結果我們對這些東西加徵關稅，這等於一手給你稅務優惠，再用另一隻手拿走。」

柯恩曾任華爾街巨擘高盛的總裁，信奉經濟國際化。他之前擔任白宮國家經濟會議主席時，大半時間都在對抗川普的經濟民族主義思想，而川普一意孤行使得柯恩的影響力逐漸下降，終於在去年離職。

密西根大學上周公布的一項調查預測，如果中國對美國展開報復，將所有從美國進口的商品加徵25%的關稅，美國的失業率將在一年內上升0.2%至0.7%。

專家解釋，0.1%的失業率意味著將有16萬人失業，換句話說，關稅戰恐將造成32萬到112萬名美國人失業。

密大經濟學家表示，研究人員很好奇究竟關稅會是否會對美國帶來衝擊，因此做了這項預測，結果發現關稅對於美國就業市場會造成影響。

部分民主黨人也認為，川普不應該再對中國加徵新關稅。

參院金融委員會副主席魏登(Ron Wyden，俄勒岡州)就說：「我總是第一個跳出來要強硬對付中國，但川普對於遏止中國在貿易上欺騙大家，完全沒有任何策略，他只知道要加關稅。今天宣布的關稅將推高很多東西成本，從電腦、背包到衣服都是，沒有好好想想該怎麼不讓中國偷走我們技術，或影響美國工作機會。」

然而，參院少數黨領袖舒默1日罕見讚許川普；他說：「我們真的得對中國強硬，他們已經占了我們便宜，就因為中國不來公平競爭這一套，美國已經損失了上兆元及數百萬個工作機會，對中國強硬才是應該的」。