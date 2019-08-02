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美中猛鬥氣，我們被夾殺…這波新關稅直接衝擊你和我

2019-08-02 13:15世界日報 編譯黃秀媛／綜合1日電

川普新關稅直接衝擊美國消費者。 法新社
川普新關稅直接衝擊美國消費者。 法新社
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川普總統1日升高對中國的貿易戰，再次宣布要對中國3000億元的中國銷美貨物加徵關稅；只是，美國為此施行的前幾輪關稅對消費者不痛不癢，新宣布的關稅卻不同，直接衝擊消費者，因為這波關稅是針對製成品而非原料。

預定9月1日對總值3000億元中國銷美產品開徵的10%關稅，可能影響從中國進口的幾乎所有製成品，包括吹風機、運動鞋、平板電視、婚紗和其他禮服。

婚紗協會會長說，這對美國消費者和廠商都很不公平，「雙方政府猛鬥氣，我們夾在中間遭殃」。

主要貿易團體紛紛批評新關稅；全國零售聯盟說，新關稅只會威脅美國的工作，並加重美國家庭的日常用品負擔。

消費者技術協會說：「不論是10%或25%，報復性關稅都是惡劣政策。關稅是美國消費者而不是中國政府付的稅。這些報復性關稅不是有效的貿易政策，並可能違反美國法律。」

零售業股價1日聞聲重挫，跌得最兇的是包括百思買 (Best Buy)、目標 (Target)和梅西百貨的群體，蘋果電腦和耐吉 (Nike)也下跌；亞馬遜沃爾瑪 (Walmart)這兩大零售業巨擘也未能倖免，只是跌幅較小，因為它們對供應商掌握較大的勢力。

沃爾瑪財務長5月間即表示，該公司團隊幾個月前就開始緊盯關稅，並設法因應，盡一切所能壓低價格，不過關稅提高仍難免導致產品售價上漲。

百思買6月間就致函美國貿易談判代表，指出川普政府去年決定不對平板電視、手提電腦和其他消費者電子產品課徵關稅，希望政府繼續維持這種方針，以免對美國消費者和經濟造成不利衝擊。

消費者開支是支撐美國和全球經濟的基石，新關稅卻可能威脅這種經濟基石。

玩具業對廣泛課徵關稅憂心忡忡，因為所有產品都會漲價，可用來買玩具的錢勢必減少；玩具業尤其擔心今年最後三個月的開支受到影響，因為年底的節慶採購經常決定業者的生死存亡。

貿易戰關稅美中關係亞馬遜沃爾瑪
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