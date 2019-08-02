貿易戰！對付中國不惜代價 川普大肆補貼農民

2019-08-02 13:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合1日電



川普總統強硬對付中國的貿易措施，而中國以牙還牙，對美國農產品課徵重稅，嚴重影響美國作物出口；白宮雖為此接連撥出巨款補貼農民，但農民處境卻每下愈況，甚至有農民表示，種一英畝小麥就得賠70元。

北達科他州農民貴倫說：「總統造成的貿易問題讓人很無奈，因為他把我們的市場全都拿走了。」

中國原為美國農產品大買主，現在卻轉向其他國家購買，使美國農民擔心即使貿易衝突解決，仍將挽不回中國這個大主顧。

小麥價格直直落 種1英畝賠70元

2016到2017年中國是美國小麥第四大買主，今年卻連前10名都排不上；貴倫說，小麥價格掉得厲害，光是開春播種每一英畝田就賠大約70元。

川普政府去年9月就為農民提供47億元補助，12月發出第二輪補償，到今年2月總共付了77億元，最近又宣布追加160億元。

補貼農民的政治用意很明顯；農民都分散在川普2016年輕易贏得的鄉村地區，而川普絕不容他的貿易戰傷到這個重要的基本盤。

他的農業補貼與他的政治基本盤也密切重疊，2016年支持川普的美國郡縣，有2300個獲得至少一些農業補貼，占支持川普郡縣的將近九成。

支持喜萊莉‧柯林頓的郡縣也有大約八成獲得一些補貼；不過，獲得補助款最多的50個郡縣，有40個是由川普贏得。

川普為對付中國大肆補貼農民。圖／世界日報提供 分享 facebook

已發84億補助款 76億給挺川郡縣

就整體而言，已發出的84億元補助款，約有76億元發給支持川普的郡縣，平均每個郡縣獲得大約260萬元；約有7億元發給支持喜萊莉的郡縣，平均每個郡縣拿到170萬元。

2012年支持歐巴馬，2016年反過來支持川普的郡縣，獲得的補助最豐厚，每個郡縣平均拿到400多萬元，反倒是許多川普大贏的郡縣拿到的補助款極少。

雖然害怕貿易戰 保守農民仍支持

川普政府猛灑銀子，可是農民對貿易戰都很緊張，希望情況趕快恢復正常。雖然川普未能履行為他們提供更好的貿易協定的承諾，可是傾向保守的農民大致仍支持川普。

除了貿易戰影響出口，中西部到處水災損害作物，農產品價格又猛跌，使美國鄉村居民心理問題愈來愈嚴重。

貴倫說，情況如不趕快扭轉，許多農民可能承受不了而崩潰，到時候會很可怕。