貿易戰拖累！美中投資額創5年新低 美製造業活動指數連4降

2019-08-02 13:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合1日電



美中貿易戰也衝擊美國製造業，圖為芝加哥的福特汽車生產線。美聯社 分享 facebook

受到美中貿易戰拖累，上半年兩國雙邊投資額較去年同期減少18%至130億元，創下2014年以來新低；美國製造業也身受其害，7月工廠活動指數創下三年來新低，也是連續第四個月下降。

「華爾街日報」報導，根據紐約市場研究機構榮鼎諮詢(Rhodium Group)發表的最新半年度報告，在美中貿易戰的背景下，美國對於外國直接投資(FDI)案審查趨嚴、川普政府又大力打壓中國電信業龍頭華為，加上兩國談判進度延宕，都使市場瀰漫一股緊張情緒。

榮鼎諮詢合夥人暨經濟學家哈尼曼(Thilo Hanemann)在報告中說：「跨國投資已成為美中關係緊張的首批主要受害者，這在數字裡都很明顯。」

前述的兩國雙邊投資額包含FDI與創業投資交易，若只計算FDI，上半年金額較去同期更大減49%。

上半年中國資金在美國完成的交易金額依然低於50億元，與往年同期一致；這類FDI投資案的金額在2016年達到最高峰，後來在北京當局開始抑制資本外流後，就逐年下降。

榮鼎諮詢也發現，不僅中國對美國的FDI金額大減，中資對美國科技業及其他領域的創業投資(venture capital)交易金額同樣下滑，「(中國)投資人似乎暫時中止投資進度，直到可以確定能避免雙邊合作關係降低的最糟糕結果。」

至於美國對中國的投資金額，近年來大多穩定，今年上半年是68億元，這意味上半年兩國雙邊投資額幾乎是去年同期金額腰斬，主因在於中資對美投資大減。

另外路透報導，美國供應管理學會(ISM)統計，7月全美製造業指數降至51.2，不僅低於6月的51.7，也不如市場專家平均預估的52.0，對此ISM表示「貿易依然是主因」。

目前製造業大約貢獻美國約12%的經濟活動，製造業指數若高於50意味製造業正在擴張，低於50就是在萎縮。