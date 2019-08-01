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美中角力新戰場 東協外長會議開幕

2019-08-01 00:21聯合報 編譯陳韋廷／報導

美中貿易談判未有進展，昨日登場的東協外長會議也成為美中角力的最新戰場。 （新浪網...
美中貿易談判未有進展，昨日登場的東協外長會議也成為美中角力的最新戰場。 （新浪網）
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在美中最新一輪貿易談判未有進展之際，第五十二屆東協外長會議昨日在泰國首都曼谷登場，東協與美中日韓俄等國外長齊聚一堂討論包含自由貿易在內諸多議題，而此一場合也成為美中角力的最新戰場，因美國國務卿龐培歐準備表示，面對中國大陸在主權爭議海域與空域的軍事野心，美國仍是亞太地區的重要力量。

法新社報導，美中俄三國外長將加入東協十國外長的行列討論區域問題，而南海爭議和朝鮮半島無核化等傳統衝突熱點，可能在他們的會談中占據重要位置，而新的安全緊張局勢也將成為討論議題，包括中俄轟炸機上周執行前所未有、激怒日韓兩國的聯合巡邏行動。

儘管中國否認藐視日、韓領空，但演習讓日韓兩國感到不安，並對美國在日韓這兩個重要盟友所在地區的影響力構成考驗。

而日韓兩國在二戰強徵勞工問題上也陷入激烈爭端，凸顯亞洲外交情勢變得日漸複雜，且隨著日本限制關鍵化學品出口到南韓，日韓之間的爭端已擴大到貿易關係上。

龐培歐在抵達曼谷前表示，他將會晤日韓兩國外長並「鼓勵他們找到前進的道路」。

此外，龐培歐此行主要任務是傳遞美國仍會投入亞洲事務的訊息，即便中國的政治、經濟與軍事力量控制著當地。

龐培歐預計今天跟中國外長王毅舉行會談，兩人料將針對美中貿易與南海自由航行等議題進行討論。

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