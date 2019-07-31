氣氛不佳？中美貿易談判 提早半小時結束 9月在美續談

2019-07-31 23:57 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林則宏 ／上海報導



中美經貿談判昨上海舉行。圖為大陸主談代表劉鶴（右），與美方主談代表財長米努勤（中）、貿易代表賴海哲。 （路透） 分享 facebook

第十二輪中美經貿磋商卅一日在上海登場，談判比原訂時間提早逾半小時結束。按新華社發布的新聞稿用詞來看，雙方歧異仍大。最後敲定，中美將於九月在美國舉行下一輪磋商。

根據大陸具官方背景網路媒體所公布的影片，美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤昨上午九時十八分抵達談判地點：上海西郊賓館。九時廿七分大陸副總理劉鶴與兩人握手並合影。雙方進入會場時，劉鶴一臉嚴肅。談判在九時卅分開始。

根據原定議程，談判後雙方合照的時間安排在十四時十五分左右。但從大陸官方發布的影片來看，雙方談判代表團合影留念的時間提前到十三時卅九分，早了半個多小時。

新華社隨後發布新聞稿稱，「雙方按照兩國元首大阪會晤重要共識要求，就經貿領域共同關心的重大問題進行了坦誠、高效、建設性的深入交流。雙方還討論了中方根據國內需要增加自美農產品採購以及美方將為採購創造良好條件。」

外界分析 談判不順利

香港南華早報曾引述一名熟悉談判情況的大陸官員的話指出，在大陸外交詞彙中，「坦誠、高效、富有建設性的討論」通常代表談判並不順利。

所謂「坦誠」一般代表討論激烈，「高效」意味討論時間很短，「富有建設性」顯示雙方的分歧仍大。而從大陸外交部發言人華春瑩昨天就相關問題的回應，也可看出雙方談判氣氛似乎不佳。

華春瑩提川普 呵呵兩聲

被問到中美經貿磋商進展，以及美國總統川普表示，「如果中方希望等他連任成功之後再來談，那美方開出的條件將會更為嚴苛」等談話時，華春瑩說，「我只想『呵呵』兩聲。」

華春瑩表示，中美磋商一年多來，是誰在出爾反爾，有目共睹。她還說，「自己生病去讓別人吃藥，是沒有任何用的。在經貿磋商問題上，美方應更多地展現誠意和誠信。」

白宮：會談具建設性

第十二輪美中貿易談判結束，白宮表示，中方確認增加購買美國農產品的承諾，希望九月初在華府繼續談判。

白宮卅一日發布聲明指出，七月卅日至卅一日，美國貿易代表賴海哲與財政部長米努勤率領美國貿談團隊赴上海，討論美中貿易關係；中方團隊由中國大陸副總理劉鶴率領，商務部長鍾山等官員參與。

聲明寫道，雙方討論了強制技術轉移、智慧財產權、服務業、非關稅壁壘、農業等議題；中方確認增加購買美國農產品的承諾，會談具建設性，希望九月初在華府繼續談判。