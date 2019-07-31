美中談判重啟 農產採購成關鍵

2019-07-31 14:04 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



美中新一輪的貿易談判正式開始，以大豆為主的農產品會成為左右談判進展的關鍵指標！美國與中國30日在上海進行貿易談判，外界認為，美方強硬的態度恐使本次協商難有進展。

中國對於美國農產品的購買意願會是本次談判的關鍵因素。《金融時報》指出，中國自五月貿易談判破局後，對美國農產的購買就開始減少，讓川普感到相當不滿。以大豆為例，中國有九成的大豆依賴進口，而美國大豆的最大輸出國就是中國。然而，大豆也是受美中貿易戰影響最大的農產品之一，光是去年，美國對中國大豆出口同比就下降了約47%。

川普態度強硬

最新一次的美中貿易談判從昨（30）日起在上海進行兩天的會談，與會的代表包括美方的貿易代表賴海哲、財政部長米努勤，以及中方的國務院副總理劉鶴。據《金融時報》報導，以美國總統川普近日對中國的大力批評來看，本次的談判難有重大進展，較可能的結果是協定往後交涉的事項以及敲定中國對美國農產品的購買協議。

川普在上週先是放話說，若明年總統大選前還沒達成協議，中國的損失只會越來越大，要求中國不要再拖延。上週五他再批評中國在世界貿易組織中歸類為發展中國家的宣稱，川普認為，這是在欺騙整個貿易體系並損害美國利益。對此中國外交部回應這樣的批評是「傲慢且自私的」。

中國釋出善意

據《南華早報》報導，中國企業在貿易談判前夕已開始大量購入美國大豆，中國官方媒體指出，自從川普和習近平在G20會面以來，中國進口了「數百萬頓的大豆」，同時也積極和美國出口商討論其他如棉花、小麥、豬肉、高粱等農產品的進口事宜。新華社對此表示，這代表著中國對於目前談判僵局所釋出的善意。

圖說：新一輪的美中貿易談判於30日登場，中國購買多少農產品將成關鍵。（Photo on Flickr） 分享 facebook

【更多精采內容，詳見 】