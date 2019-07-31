邊開砲邊貿談 紐時：凸顯川普進退兩難

2019-07-31 13:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合30日電



在美中展開最新一回合貿易談判之際，川普總統30日發推文批評中國在貿易談判占便宜，警告北京別想等他任期結束才敲定協議；這意味川普開始淡化兩國在2020年大選前談不出任何結果的可能性，也凸顯他在美中貿易談判上進退兩難。

川普發推文說：「貿易協議的最大問題是中國很想觀望，他們希望看到我在大選中落敗，這樣就能跟華倫(Elizabeth Warren，麻州參議員)或「瞌睡」白登(Joe Biden，前副總統)打交道，讓他們就能繼續占我們便宜，就像過去他們已經做了30年那樣。」

「紐約時報」報導，川普這麼做可能是想給美國貿易談判官員更多籌碼，迫使中方在本周談判讓步更多，但他似乎在催促中國快點接受美方條件，與暗示中國等到民主黨在明年大選勝出後能獲得更好條件間，游移不定。

川普說：「他們等下去的問題在於，如果我連任，他們要達成的協議將比我們現在的談判更困難…或者根本不會達成協議。所有的牌掌握在我們手上，這是我們過去的領袖從未有過的。」

美中官員31日起在上海展開最新貿易談判，但雙方歧見仍深，意味這場攻防可能陷入持久戰。

「華盛頓郵報」則報導，川普最新談話與他過去一年多的強硬立場大不相同，顯示他從威脅對中國增加更多壓力的做法大大退縮。

川普對外談話經常說變就變，有時候還互相矛盾，或是大大改變根本策略。不到兩個月前，他才大動作宣告不久將大規模打擊中國對美出口。30日他卻說美國加強制裁中國可能還要一年多。

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)與貿易代表賴海哲(Robert Lighthizer)30日在北京會見中國國家主席習近平後，31日在上海與中方官員展開會談，以恢復5月中斷至今的貿易談判。美國商會副總裁布倫特(Myron Brilliant)認為，這種高階層會面顯示中國準備與美國好好地討價還價。

他說：「雙方還在設法搞清楚怎麼回到談判桌上，原本在5月很接近談成協議，現在看來談判基礎不太穩。」