劉鶴、美貿易代表、財政部長 共覽黃浦江夜景

2019-07-31 13:43 世界日報 中國新聞組／北京31日電



中美第12輪經貿高級別磋商30日在上海重開，雙方團隊當天在上海外灘的和平飯店會面，參加工作晚餐，31日於西郊賓館展開磋商。中國副總理劉鶴與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤30日登上了和平飯店九樓的露台共覽黃浦江夜景。

香港大公報報導，這是中美元首6月底在日本大阪G20期間達成暫時休戰共識後，雙方經貿磋商代表團首次面對面接觸。

據央視新聞報導，美方代表團牽頭人之一、美國貿易代表賴海哲30日中午12時39分抵達上海，另一牽頭人美國財長米努勤同日下午3時25分抵滬，兩人先後抵達上海外灘茂悅酒店，大批傳媒在酒店範圍內守候。據澎湃新聞報導，30日傍晚，上海外灘遊人如織，晚上6時開始，來自全球各地的記者已經聚集在了和平飯店門口。至6時53分左右，傳媒發現車隊抵達和平飯店。

報導指，夜色下的黃浦江兩岸涼風習習，當晚8時05分，劉鶴與賴海哲、米努勤登上了和平飯店九樓的露台共覽黃浦江。期間，劉鶴與賴海哲、米努勤在露台上還轉過身來，以陸家嘴夜景作為背景拍照留念。至晚上8時25分，車隊離開和平飯店。

另據本報系聯合報報導，外界普遍認為中美分歧仍大，這次談判取得突破的機會不高，在採購農產品及解禁華為問題上，可能陷入針鋒相對。美國學者分析，雙方在三項認知上有差距，談判難樂觀。

據路透報導，各方對上海會談取得進展的期望不高。若美國對華為沒有具體的解禁舉動，中國不太可能就購買美國農產品做出承諾，中美可能在華為和農產品採購問題上陷入針鋒相對。

此外，環球網引述耶魯大學研究學者羅奇表示，中國自認有足夠經濟底氣來應付貿戰損失；中方認為若美國總統川普明年輸掉選舉，美國外交政策會重回更多邊的道路上；中方還認為與美國在高科技方面的差距正在縮小。

報導說，中美對於本身優勢在認知上有明顯差別，雙方也沒太大熱情達共識。在此情況下，雙方願意作出的讓步也不大，中美貿易談判前景似乎不佳。

不過，也有專家認為，中美仍可透過談判展示友好姿態。對外經貿大學貿易專家屠新泉就指出，雙方可各自先走出一小步，建立一定信任，再採取進一步行動。選擇上海作為談判地點，就是「少一點政治，多一點商業」。