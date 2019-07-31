親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

中美上海貿談「恐陷針鋒相對」

2019-07-31 00:07聯合報 記者羅印冲／綜合報導

中美貿易談判在上海舉行，雙方昨在上海和平飯店工作晚餐。圖為一輛掛著美國國旗的車輛...
中美貿易談判在上海舉行，雙方昨在上海和平飯店工作晚餐。圖為一輛掛著美國國旗的車輛抵達和平飯店，受到眾多注目。 （路透）
分享

第十二輪中美經貿高級別磋商今天將在上海舉行，外界普遍認為中美分歧仍大，取得突破的機會不高，在採購農產品及解禁華為問題上，可能陷入針鋒相對。美國學者分析，雙方在三項認知上有差距，談判難樂觀。

美中重啟貿易談判前夕，川普昨晚推文警告中國，別想等他任期結束才敲定協議。他說：「他們等下去的問題在於，如果我勝選連任，他們要達成協議將比我們現在的談判更為困難，或者根本不會達成協議。」

新華網報導，美國財長米努勤和貿易代表賴海哲昨天下午陸續抵達上海，昨晚中美雙方談判代表在上海和平飯店舉行工作晚餐，今天雙方將在西郊賓館進行談判。中方主談代表為大陸副總理劉鶴，而被美方認定為鷹派的大陸商務部長鍾山，扮演角色也備受矚目。

據路透報導，各方對上海會談取得進展的期望不高，但官方和商界都希望，中美至少可做出詳細承諾，展現善意姿態，為未來協商掃清道路。有關承諾包括中國購買美國農產品，美國允許企業恢復向華為部分出售商品。

報導指出，若美國對華為沒有具體的解禁舉動，中國不太可能就購買美國農產品做出承諾，中美可能在華為和農產品採購問題上陷入針鋒相對。

此外，環球網引述耶魯大學研究學者羅奇（Stephen Roach）表示，中國自認有足夠經濟底氣來應付貿戰損失；中方認為若川普輸掉選舉，美國外交政策會重回更多邊的道路上；中方還認為與美國在高科技方面的差距正在縮小。

報導說，中美對於本身優勢在認知上有明顯差別，雙方也沒太大熱情達共識。在此情況下，雙方願意作出的讓步也不大，中美貿易談判前景似乎不佳。

不過，也有專家認為，中美仍可透過談判展示友好姿態。對外經貿大學貿易專家屠新泉就指出，雙方可各自先走出一小步，建立一定信任，再採取進一步行動。選擇上海作為談判地點，就是「少一點政治，多一點商業」。

貿易戰
這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

相關新聞

貿易談判前夕 習喊話：打好化險為夷主動戰

2019-07-31 00:07

中美重啟貿談 米努勤等將出席晚宴

2019-07-30 23:39

貿易談判北京採拖字訣 川普：別想拖到美大選後

2019-07-30 22:47

第12輪中美經貿高級別磋商 31日上海西郊賓館登場

2019-07-30 22:22

川普警告中國 別想拖到美國大選後達成貿易協議

2019-07-30 20:06

美國代表團今晚赴上海和平飯店晚宴 明正式談判

2019-07-30 15:08

3個認知差距 中美貿易談判難樂觀

2019-07-30 12:39

中國進口美大豆創5個月新高 大型採購未兌現

2019-07-30 12:00

美中今復談 陸軟硬兩手防變卦

2019-07-30 00:19

華為成關鍵 上海談判 彭博：美中不急妥協

2019-07-30 00:19

美中今磋商 市場期待不高

2019-07-29 23:58

貿易戰衝擊 陸200萬個工作蒸發

2019-07-26 00:45

下周美中貿易談判 聚焦華為、農產品

2019-07-26 00:44
看更多

熱門文章

台灣人在日本當電車痴漢 身分遭爆竟是知名律師！

2019-07-30 12:41

巴西監獄黑幫大屠殺52死 其中16囚被斬首

2019-07-30 07:45

記錄老公邋遢行徑引共鳴！ 日本人妻IG帳號爆紅

2019-07-30 10:05

天上掉下禮物？一覺醒來百萬特斯拉停家門口 真相令人傻眼

2019-07-29 21:47

他在11歲犯下校園槍擊案奪5命 21年下場曝光

2019-07-30 09:52

美元接近兩個月來高峰；英鎊重貶 無協議脫歐風險增

2019-07-30 07:32

不滿被蛇咬一口 他反將蛇咬成碎片送醫急救

2019-07-30 09:53

川普延後售台F-16戰機 美議員控：把台灣當美中貿易談判籌碼

2019-07-30 21:46

1場政變…古巴從此禁出海 世界第2美海灘 只剩這功能

2019-07-30 10:00

機場行李檢查 竟查獲火箭發射器！

2019-07-30 07:52

影／搭雲霄飛車突遇不速之客 澳女孩迎面撞上飛鳥飆髒話

2019-07-30 10:27

麥香雞被咬一口？警指控麥當勞員工惡搞 結果很傻眼

2019-07-30 09:17

龍鳳胎剛過完一歲慶生 粗心父留在車內烤死

2019-07-30 13:15

德車站不明人士推人落軌 8歲男童遭高鐵撞死

2019-07-30 15:21

女度假前紋眉竟慘變「憤怒鳥」 11萬海島旅遊直接泡湯

2019-07-30 21:44

同伴惡作劇 六歲男童遭噴槍灌腸死

2019-07-30 11:24

3個認知差距 中美貿易談判難樂觀

2019-07-30 12:39

憂英國硬脫歐 北愛爾蘭、蘇格蘭喊「脫英」

2019-07-30 22:02

女模懷孕按摩流產昏迷亡 醫師：按摩不是主因

2019-07-30 14:24

女子參加歡樂趴遇槍擊案 傲人上圍內衣竟救了她命

2019-07-30 20:30

支援手勢操作與臉部辨識 Google新機料10月亮相

2019-07-30 10:14

英國首相強森：先重議脫歐協議 否則不談

2019-07-30 07:02

男子從瀑布頂端跌落 巨響聲迎來鮮血眾人嚇傻

2019-07-30 15:41

中國進口美大豆創5個月新高 大型採購未兌現

2019-07-30 12:00

巴西監獄血腥鬥毆釀57死 人頭當球踢

2019-07-30 11:26

獨自住房以為老公抱手臂 婦人眼睛一睜忽見青蛇纏身

2019-07-30 17:01

川普警告中國 別想拖到美國大選後達成貿易協議

2019-07-30 20:06

京阿尼的原畫電子檔成功復原 五國語言感謝信表心意

2019-07-30 12:06

韓國棒球賽KissTime捕捉小兄妹 哥哥強吻妹妹全場尖叫

2019-07-30 19:43

轎式休旅車 在美買氣降溫

2019-07-30 00:04

美股自紀錄高點小幅下滑 市場等待Fed利率決策

2019-07-30 06:59

印尼拒收洋垃圾 廢棄物貨櫃退回法國香港

2019-07-30 17:21

地獄級熱浪席捲歐洲！全球16億台冷氣 歐洲僅有6％

2019-07-30 16:03

華為、Google關係匪淺？傳Google曾提供實驗室攜手研發

2019-07-30 07:47

影／新加坡用機器人煮湯麵 45秒做好一碗

2019-07-30 17:55

北極圈群島200頭馴鹿餓死 氣候變遷害的

2019-07-30 12:00

美要求新一期防衛費南韓分擔50億美元 引發韓媒關注

2019-07-30 16:29

美國運動服飾品牌UA下修北美財測 股價暴跌13%

2019-07-30 20:27

川普對中國放話 美股早盤「嚇」跌

2019-07-30 21:54

美國代表團今晚赴上海和平飯店晚宴 明正式談判

2019-07-30 15:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top