中美上海貿談「恐陷針鋒相對」

2019-07-31 00:07 聯合報 記者羅印冲／綜合報導



中美貿易談判在上海舉行，雙方昨在上海和平飯店工作晚餐。圖為一輛掛著美國國旗的車輛抵達和平飯店，受到眾多注目。 （路透） 分享 facebook

第十二輪中美經貿高級別磋商今天將在上海舉行，外界普遍認為中美分歧仍大，取得突破的機會不高，在採購農產品及解禁華為問題上，可能陷入針鋒相對。美國學者分析，雙方在三項認知上有差距，談判難樂觀。

美中重啟貿易談判前夕，川普昨晚推文警告中國，別想等他任期結束才敲定協議。他說：「他們等下去的問題在於，如果我勝選連任，他們要達成協議將比我們現在的談判更為困難，或者根本不會達成協議。」

新華網報導，美國財長米努勤和貿易代表賴海哲昨天下午陸續抵達上海，昨晚中美雙方談判代表在上海和平飯店舉行工作晚餐，今天雙方將在西郊賓館進行談判。中方主談代表為大陸副總理劉鶴，而被美方認定為鷹派的大陸商務部長鍾山，扮演角色也備受矚目。

據路透報導，各方對上海會談取得進展的期望不高，但官方和商界都希望，中美至少可做出詳細承諾，展現善意姿態，為未來協商掃清道路。有關承諾包括中國購買美國農產品，美國允許企業恢復向華為部分出售商品。

報導指出，若美國對華為沒有具體的解禁舉動，中國不太可能就購買美國農產品做出承諾，中美可能在華為和農產品採購問題上陷入針鋒相對。

此外，環球網引述耶魯大學研究學者羅奇（Stephen Roach）表示，中國自認有足夠經濟底氣來應付貿戰損失；中方認為若川普輸掉選舉，美國外交政策會重回更多邊的道路上；中方還認為與美國在高科技方面的差距正在縮小。

報導說，中美對於本身優勢在認知上有明顯差別，雙方也沒太大熱情達共識。在此情況下，雙方願意作出的讓步也不大，中美貿易談判前景似乎不佳。

不過，也有專家認為，中美仍可透過談判展示友好姿態。對外經貿大學貿易專家屠新泉就指出，雙方可各自先走出一小步，建立一定信任，再採取進一步行動。選擇上海作為談判地點，就是「少一點政治，多一點商業」。