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美中今復談 陸軟硬兩手防變卦

2019-07-30 00:19聯合報 特派記者林則宏／上海報導

中國國務院副總理劉鶴（左起）、美國財長米努勤和貿易代表賴海哲卅日將在上海會談。圖...
中國國務院副總理劉鶴（左起）、美國財長米努勤和貿易代表賴海哲卅日將在上海會談。圖為三人五月在華府會面的資料照。 （路透）
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時隔八十天，第十二輪中美經貿高級別磋商今明兩天在上海登場，但一般多不看好此次談判雙方能達成具體成果，北京方面也已為此做好軟硬兩手準備。大陸知名微信公眾號「陶然筆記」強調，「有誠意，才會有進展」。文章並直言，大陸已做好各種準備，將以足夠的耐心和平常心去應對未來各種變化。

第十一輪中美經貿高級別磋商五月九、十日在美國華盛頓舉行後，中美談判即因雙方歧異擴大而中斷，並在這期間相互加關稅。直至六月底G20大阪峰會上中美兩國元首舉行場邊會談達成共識，「在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商」，雙方才同意重回談判桌。

這段期間，美國宣布對一百一十項中國輸美工業品豁免加徵關稅，並表示願意推動美國企業為華為等大陸企業繼續供貨，大陸也重新恢復採購美國大豆（黃豆）等農產品。

但鑑於先前談判反覆的經驗，大陸對此次也做好兩手準備。廿八日晚間，新華社發布新聞稱，已有數百萬噸美國黃豆裝船運往中國。七月十九日以來，一些中國企業也已就採購新的黃豆、棉花、豬肉、高粱等農產品向美國供應商進行詢價。報導並暗示，大陸未來還可能進一步擴大採購美國各項農產品。

另一方面，大陸海關總署昨天則公告，允許俄羅斯全境黃豆進口。人民日報旗下的「海外網」稱，這有利於改變中國大陸進口黃豆過度依賴單一進口源的局面。此外，大陸商務部昨天也宣布，對美國間甲酚進行反傾銷立案調查，並對美國正丙醇展開反補貼立案調查。

過去一段時間不時對於中美貿易談判發布內幕消息的「陶然筆記」表示，中方對美國農產品並無成見，但美方態度和行動肯定會對採購帶來影響。文章並明白表示，這完全取決於美方能不能「為雙方經貿合作營造有利條件」。

文章指出，完全可以想見接下來雙方磋商將會多複雜。包括談判桌上雙方將錙銖必較，談判桌外的爭鬥恐怕也會愈來愈多。未來一段時間，這種狀況恐怕就是中美磋商的常態。

陶然筆記稱，「看清這個趨勢，做好各種準備，用足夠的耐心和平常心去應對未來各種變化。不必著急，急也沒用。」反映北京對中美貿易談判已有長期抗戰的準備。

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