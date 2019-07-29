美中明重啟貿易談判 華為可望部分解禁

2019-07-29 14:31 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



華為可望部分解禁。中新社 分享 facebook

最新回合的美中貿易談判30日在上海展開，雙方談判代表持續為達成貿易協定展開磋商，只不過，對於這次談判重啟，各方並不看好。根據媒體報導，談判人員還沒上桌，外界就已經對協商成果降低期望，不認為美中雙方會達成類似今年春季時的重大進展，只會把焦點集中於處理某些規模較小的議題，因此最後可能出現勉強令人欣喜的小幅進展。

「華爾街日報」(WSJ)報導，知情人士透露，導致美中貿易談判在今年5月初破局的重大因素，這回並不可能獲得解決，雙方之間的僵持仍然卡在美國堅持中國必須承諾，針對保護智慧財產權修訂法規，並且廢除對企業提供政府補助，中國方面則要求美方必須先行取消所有關稅，才願意商討如何達成雙邊貿易協定。

就連川普總統對於這回美中貿易談判是否出現重大突破，也顯得低調處理。他在26日表示：「我不知道是否會達成協議。可能會，也可能不會。」

路透報導，美方已船運大批黃豆到中國了。中共官方媒體報導，國家發展和改革委員會及商務部官員均指出，從今年7月19日起，中國已經徵詢美國供應商有關採購黃豆、棉花、豬肉、高粱等農產的事宜，部分採購案也都已經完成。分析人士指，在雙方坐下來談判之前，傳出這些消息顯示雙方有良好意願。

這些新進的美方農作品都已經過特批，豁免中方對美方進口貨品的關稅。

政治觀察家指出，這次貿易談判或許可能出現的小幅進展，則包括北京伸出橄欖枝，承諾將開始採購更多美國農產品，相對的，美國則可能願意讓要求美國企業不得販賣華為(Huawei)電子通訊器材的禁令鬆綁。

消息人士分析，一旦華為禁令解除，中方也開始加購美國農產品，接下來雙方談判代表，就有希望將於華府展開的下一階段談判裡，針對解決主要爭議展開磋商。

此外，中國官方媒體28日報導，自從中美兩國領導人在今年6月會面之後，到目前為止，美國已經運出累計數百萬公噸的黃豆到中國大陸，只不過美方政府統計數據反映出的數量，比實際狀況來得低。

自從北京對美國貨物祭出25%的關稅之後，美國黃豆銷售面臨暴減。

據新華社星期天從國家發改委和商務部的消息指獲悉，7月19日以來，一些中國進口企業與美企就採購美國農產品達成新的交易，中國有關企業還將繼續詢價，增加購買美國農產品。官方背景的環球時報社評指，中方此時進一步釋放採購美國農產品的資訊顯然是向美方傳遞善意的表現。